Dziś wieczorem rozpoczął się siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Dziś na parkiecie zaprezentuje się łącznie sześć par, które wykonają po dwa tańce. Kto zachwyci swoim występem i przejdzie do kolejnego odcinka? O tym już dziś zdecydują jurorzy i widzowie. Okazuje się jednak, że równie wielkie emocje co same taneczne popisy gwiazd wywołuje dziś... muzyka do jakiej tańczą uczestnicy. Już chwilę po tym, jak wystartował najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.

Fani "Tańca z Gwiazdami" grzmią. Ostro podsumowali wybór muzyki do występów gwiazd

Od premiery najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" minęło już kilka tygodni, a w programie pozostało już tylko sześć par, które dziś wieczorem spotkały się w kolejnej odsłonie hitu Polsatu. Dziś o przejście do kolejnego odcinka walczą: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Rafał Zawierucha i Daria Syta, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk oraz

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Rafał Zawierucha i Daria Syta, a tuż po nich Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Fani byli oczarowani ich występami, ale spora część zwróciła uwagę na muzykę do jakiej musieli zatańczyć. Niektórzy internauci ostro skrytykowali wybór muzyki w "Tańcu z Gwiazdami". Po tym, jak uczestnicy musieli zatańczyć np. ogniste tango do utworu "Dzięki że jesteś", którą wykonali Lanberry i Tribbs czy sambę do hitu Billie Eilish, w sieci zawrzało!

Najgorzej wybrana piosenka do tanga w historii programu

Piosenka totalnie niedopasowana

Kto wymyśla to żeby tańczyli do takiej beznadziejnie niepasującej muzyki?!

Dobór utworu to totalny dramat, podobnie z sambą Maćka i Sary

Jak można było skrzywdzić tak parę … muzyka tragiczna do samby

Matko jak oni tą muzykę dobierają ,tragedia fani komentują na Instagramie.

Pomimo tego fani par są zachwyceni ich występami i mają nadzieję, że ich faworyci przejdą do kolejnego odcinka. A Wy, jak oceniacie wybór muzyki w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Wielka zmiana w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Czujni fani "Tańca z Gwiazdami" już na samym początku siódmego odcinka programu zauważyli, że jest inaczej niż zwykle. Niektórzy internauci zwrócili bowiem uwagę, że w najnowszej odsłonie tanecznego show w tle nie słychać lektora, który zawsze zapowiadał występy wszystkich par. Ty razem jego rolę przejął Kamil Baleja, dziennikarz, który wystąpił w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Ale dziwnie się ogląda Taniec bez pana lektora

Dlaczego dziś nie ma lektora? To zmiana na zawsze?

Gdzie lektor?? zastanawiają się fani programu.

Wy również zwróciliście na to uwagę?

