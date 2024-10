Uczestnicy 15. edycji "Tańca z gwiazdami" od pierwszego odcinka show wysoko zawiesili poprzeczkę i trzeba przyznać, że poziom tej odsłony programu jest naprawdę imponujący. Gwiazdy i ich taneczni partnerzy na parkiecie dają z siebie wszystko i już było kilka występów, które z pewnością na długo zapiszą się w pamięci widzów. Jak zwykle w każdej edycji programu fani mają swoich faworytów do finału, a po ostatnim odcinku programu ich pretendent do zwycięstwa jest jeden. To naprawdę on wygra 15. edycję "Tańca z gwiazdami"?

Kto wygra 15. edycję "Tańca z gwiazdami"?

W minionym odcinku 15. edycji "Tańca z gwiazdami" widzowie zdecydowanie nie mogli narzekać na nudę. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii "TzG" byliśmy świadkami dogrywki, w której wystąpili Rafał Zawierucha i Daria Syta oraz Natalia Nykiel i Jacek Jeschke. Jury zadecydowało, że to druga z par niestety opuści program i dołączy do Piotra Świerczewskiego i Izabeli Skierskiej, którzy pożegnali się z tanecznym show chwilę przed dogrywką.

Oprócz tego byliśmy też świadkami niesamowitych występów, o których z pewnością długo będzie głośno. Na parkiecie świetnie poradzili sobie między innymi Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Jednak duetem, który totalnie oczarował wszystkich, tym razem okazali się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Ich brawurowe tango zostało ocenione przez jury na 40 punktów, a w sieci dosłownie zaroiło się od zachwytów, gratulacji i komplementów dla tej pary.

Maciej Zakościelny od początku bardzo dobrze spisuje się na parkiecie, jednak po tym, jak razem z Sarą Janicką zatańczył tango, fani nie mają wątpliwości, że to właśnie on może mieć największe szanse na zdobycie kryształowej kuli. Widzowie piszą wprost, że nawet nie wyobrażają sobie finału 15. edycji "Tańca z gwiazdami" bez Maćka i Sary!

Komentarzy w podobnym tonie jest mnóstwo i widać, że po ostatnim odcinku programu to właśnie Maciej Zakościelny wyrósł na głównego faworyta widzów. Myślicie, że rzeczywiście 44-letni aktor ma szansę pokonać na przykład Julię Żugaj czy Vanessę Aleksander, które także brawurowo spisują się w "Tańcu z gwiazdami"?

