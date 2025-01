Nie da się ukryć, że w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zobaczymy wielu topowych tancerzy programu. Wiadomym jednak jest, że na parkiecie pojawi się trenerka, która przez ostatnie dwie edycje zaskarbiła sobie serca widzów!

Z dnia na dzień produkcja "Tańca z Gwiazdami" odkrywa karty i zdradza, które gwiazdy zobaczymy w wiosennej edycji programu. Wiadome już jest, że swoje umiejętności taneczne pokażą: Blanka, Maria Jeleniewska, Magda Narożna, Magda Mołek, Ola Filipek, Adrianna Borek, Maciej Kurzajewski, Filip Gurłacz, Cezary Trybański, Michał Barczak. W kuluarach mówi się również o Tomaszu Wolnym oraz Grażynie Szapołowskiej, jednak na oficjalne potwierdzenie widzowie muszą jeszcze poczekać.

Co ciekawe, do programu powracają dwie tancerki - Lenka Kliment oraz Agnieszka Kaczorowska, a już teraz okazuje się, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy również Daria Syta!

Do zobaczenia wiosną. To co? Obstawiamy, z kim zatańczę? Otwieram dyskusję w komentarzach !

- napisała Daria Syta.