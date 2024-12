Chociaż najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie wystartowała to już wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Produkcja co jakiś czas zdradza, kogo tym razem zobaczymy na parkiecie i tak ostatnio okazało się, że w szesnastym sezonie wśród gwiazd zobaczymy Blankę i znaną aktorkę kabaretową. Wiadomo również, że do programu w roli tancerki wraca Agnieszka Kaczorowska, a to wywołało falę komentarzy w sieci. Powrót Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami" podzielił internautów.

Fani komentują powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska przez kilka lat brała udział w "Tańcu z Gwiazdami", ale w 2018 roku podjęła decyzję o odejściu z programu. Po jakimś czasie Kaczorowska mówiła głośno, że chciałaby wrócić do show Polsatu, ale już jako jurorka, a nie tancerka. Kiedy na początku tego roku produkcja ogłosiła nowy skład jury gwiazda nie ukrywała rozczarowania, że nie znalazła się w tym gronie.

Była rozpacz. Ogromny smutek. Poczucie niesprawiedliwości mówiła wówczas Agnieszka Kaczorowska.

Przy okazji poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska zdradziła, dlaczego w 2018 roku pożegnała się z programem.

(...) odeszłam z ''Tańca z gwiazdami'', bo poczułam, że tancerze są pionkami. Nie wiesz, z kim tańczysz, musisz się na wszystko zgodzić, musisz wykonywać swoją pracę. Oczywiście, jeśli jesteś rzetelny i sumienny, to robisz, to najlepiej jak potrafisz, jednocześnie nie masz za dużo do gadania mówiła dla Plejady.

Po takich wyznaniach najnowsza decyzja Agnieszka Kaczorowskiej, która wraca do "Tańca z Gwiazdami" i to w roli tancerki zaskoczyła wielu fanów programu.

Pod wpisem z informacją o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu są podzieleni!

Ale supeeer

Super - zawsze kibicowałam Agnieszce. Jest najlepszą tancerką

Super ! Fantastyczna tancerka! komentują zachwyceni fani.

Niestety, pojawiły się również głosy niezadowolenia.

O niee tylko nie ona

To ja na pewno nie będę oglądać

Przecież mówiła, że nie wchodzi do tej samej rzeki i jak wróci to tylko jako jurorka, bo chce doświadczać nowych rzeczy... Jak zwykle wiarygodna, jak ze wszystkim co mówi... komentują oburzeni internauci.

A Wy co sądzicie o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami"? Będziecie jej kibicować w szesnastej edycji programu?

