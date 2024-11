Finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami" już za nami, ale emocje zdają się nie opadać. Zwycięzcami tanecznego show zostali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, który zgarnęli "Kryształową kulę". Na drugim miejscu znaleźli się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, natomiast na trzecim Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z tego werdyktu!

15. edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudziła wiele emocji, a fani show przez kilka tygodni śledzili zmagania swoich ulubieńców na parkiecie. Poziom był naprawdę wysoki i do samego końca trudno było wybrać tych "najlepszych". Ogniste tango na krzesłach w wykonaniu Sary Janickiej i Macieja Zakościelnego zachwyciło wszystkich i przez wielu byli oni przez typowani do zwycięstwa. Jednak pozostałe pary również radziły sobie wyśmienicie, a występy Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza sprawiały, że ciężko było przejść obok nich obojętnie. Wybór zwycięzcy był więc bardzo trudny, jednak wygrać mogła tylko jedna para. Ostatecznie najwięcej głosów otrzymali Vanessa i Michał. Jak na werdykt zareagował Maciek i Sara? Tancerka w rozmowie z nami wyznała, że jej koleżance w 100% należała się wygrana.

Będąc w tej trójce, to liczyliśmy się z każdym miejscem, więc jak najbardziej uważam, że Vanessa jest osobą, której 100% należało się pierwsze miejsce

Natomiast Maciej był nieco innego zdania i nie ukrywał, że liczył na wygraną.

Chciałem wygrać i chciałem, żebyśmy wygrali, no co mam powiedzieć (...) Na to już nie mieliśmy wpływu

- powiedział przed naszą kamerą.