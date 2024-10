O Jacku Jeschke w tym roku jest bardzo głośno, tancerz oprócz tego, że wraz z Anitą Sokołowską wygrał 14. edycję "Tańca z gwiazdami" to zdążył dwukrotnie wziąć ślub i wystąpił w kolejnej edycji kultowego tanecznego programu. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z tancerzem, który zaskoczył nas szczerym wyznaniem. Musicie to zobaczyć!

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się dużą popularnością i przyciąga przed telewizory miliony widzów, którzy z wielkim zainteresowaniem oglądają zmagania gwiazd i tancerzy na parkiecie. Kilka tygodni temu ruszyła 15. edycja kultowego programu, w której nie mogło zabraknąć Jacka Jeschke. W ostatnim odcinku kultowego show z programem musiały pożegnały się, aż dwie pary i po zaciętej dogrywce jury zdecydowało, że to Jacek Jeschke i Natalia Nykiel opuszczą program. W rozmowie z nami tancerz nie ukrywał, że z jednej strony jest to przykre, ale z drugiej strony cieszy się, że może wrócić do swojego normalnego życia.

Z jednej strony to jest przykre, że jedno się kończy, ale tak naprawdę wracamy do swoich obowiązków, do normalnego życia(...) Ja często cytuje te gwiazdy, które wychodzą na live, przed tym odcinkiem - stres jest ogromny i mówią: 'po co mi to było'. To jest taki stres, że mimo wszystko, że wiesz, że wszystko jest spoko, wychodzi, podoba się ludziom, to za każdym razem jest ten stres

- wyznał Jacek.