Sycylijczyk, William Prestigiacomo, swoim włoskim temperamentem podczas "Przesłuchań w ciemno" w "The Voice of Poland" porwał zarówno publiczność jak i jurorów. To był występ pełen prawdziwej energii!

Reklama

William Prestigiacomo w "The Voice of Poland"

Muzyk zamieszkał w Polsce, ponieważ zakochał się w swojej obecnej żonie, z którą ma 2-miesięczną córeczkę. Maria Sadowska próbowała nakłonić Williama, aby dołączył do jej drużyny - wyjawiła mu, że ma trzymiesięcznego synka:

Proszę cię dołącz do mojej drużyny! Masz piękną dwumiesięczną córkę, ja mam trzymiesięcznego synka. Może kiedyś będą parą?

Podczas występu Włocha jurorzy zamienili się fotelami, na których są ich imiona i nazwiska, ale w tym przypadku kompletnie nie miało to znaczenia, ponieważ wszyscy byli zachwyceni jego energią i wokalem. Wszyscy też się obrócili.

Kogo wybrał wokalista z Sycylii? Tego który mówił namjmniej - Andrzeja Piasecznego. William powiedział, że oglądał wcześniej inspirującą rozmowę z Piaskiem. Sam Andrzej, po ogłoszeniu wyboru uczestnika złożył mu ukłon... na kolanach!

Zobacz także

Obejrzyjcie występ!

Zobacz: W "The Voice of Poland" kolejne wzruszenia! Historia i występ Ewy Lewandowskiej poruszyły jurorów​

William Prestigiacomo trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego

Reklama

Bardzo też jednak starała się o niego Marysia Sadowska