Aneta, którą mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji hitowego show TVN-u, nie ukrywa, że uwielbia dbać o swoją formę. Widać to gołym okiem. Szczególnie teraz, gdy ta jest na bajecznych wakacjach i z dumą pokazuje się w skąpym bikini! Pod najnowszym postem uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" fani nie mogą wyjść z zachwytu. O dbaniu o idealny brzuch opowiedziała także sama zainteresowana.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta pokazuje idealnie płaski brzuch

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowani ulubieńcy widzów. Ci ich sympatię zdobyli w szóstej edycji show. Już wtedy było wiadomo, że para idealnie do siebie pasuje! Zakochani udowodnili to także po programie, zakładając szczęśliwą rodzinę. Teraz Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspólnie z synkiem wyjechali na wakacje przed świętami. Uczestnicy show spędzili owocny czas w Emiratach Arabskich, podróżując luksusowym statkiem. Teraz z kolei, pomimo tego, że wakacyjny rejs dobiegł końca, para postanowiła przedłużyć swoje wakacje, o czym poinformowała za sprawą Instagrama:

- Wczoraj zeszliśmy z pokładu statku, wszystko co dobre szybko się kończy, wiadomo????‍♀️ ale nie nasza przygoda z Abu Dhabi - przenieśliśmy się do hotelu i postanowiliśmy zostać tu jeszcze kilka dni! ???????????? - napisała Aneta.

Mama mieszka opublikowała także na swoim profilu wakacyjny filmik, na którym pozuje w bikini!

Skąpy strój uwydatnił największe atuty uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - zadbane, smukłe ciało, na czele z idealnie płaskim brzuchem. Obok takich widoków internauci nie mogli przejść obojętnie. Ci nie szczędzili komplementów pięknej mamie:

- Jak się patrzy na Ciebie to wiadomo jedno - warto ćwiczyć ❤️ Widoki boskie, ale Ty jesteś najpiękniejsza ❤️???? - Anetko figurka do pozazdroszczenia ???????? - Zadbana mamuśka. Od razu widać, ze szczęśliwa ????????????????

Znaleźli się jednak też tacy, którzy stwierdzili, że idealna sylwetka Anety to zasługa tylko i wyłącznie dobrych genów:

- Ćwiczy? To są geny ????

Sama zainteresowana, która doskonale wie, ile wysiłku wkłada w to, by tak wyglądać, nie przeszła obojętnie obok uszczypliwego komentarza. Odpowiedziała w wymowny sposób:

- Tak, ĆWICZY. I siebie i odkąd skończyłam akademię w Nowym Jorku, w 2015 roku ćwiczę też innych ????od 9 roku życia zawodowo ???? teraz już tylko dla siebie. Tak, ćwiczy, a jak inaczej miałabym tak wyglądać? Proszę wrócić do odcinków naszego ślubu i zobaczyć, jakie to geny i jak równie dobrze mogłabym, jak u mnie w rodzinie, ważyć 100kg ???????? druga sprawa, geny nie mają nic do tego, ale rozumiem, że to wiedzą osoby, które uczyły się o tym, jasna sprawa, że nie wszyscy ????????☺️ - skitowała.

Bez wątpienia, jej sylwetka po urodzeniu dziecka jest godna podziwu!

