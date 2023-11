Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka programu TVN w miniony weekend po raz pierwszy poinformowała swoich fanów, dlaczego jakiś czas temu trafiła do szpitala. Okazało się wówczas, że Aneta była w drugiej ciąży i urodziła wcześniaka. Na świecie pojawiła się malutka Hania, która do dziś jest pod opieką lekarzy i jeszcze nie wróciła do domu. Teraz dumna mama pokazała wyjątkowy kadr z dziewczynką.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwiedziła córkę w szpitalu

Aneta i Robert z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku 2022 roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas ich syn Mieszko, którego często możemy oglądać na zdjęciach publikowanych na Instagramie. Kilka dni temu okazało się, że Mieszko został starszym bratem. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis łamiący serce i wyznała, że przed wakacjami urodziła córkę, która jest wcześniakiem.

Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała urocze nagranie z córeczką.

Dumna mama pokazała rozczulający kadr ze szpitala. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się nagraniem na którym możemy zobaczyć jak spędza czas z córeczką. Chwilę wcześniej w sieci pojawiło się również nagranie z samochodu, a była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu zdradziła, że musi pokonać sporo kilometrów żeby spotkać się z małą Hanią.

140 km dzień w dzień napisała podczas relacji na Instagramie

Przypominamy, że Aneta urodziła córkę na początku czerwca br.