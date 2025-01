Kilka miesięcy temu zakończyła się dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tym razem ekspertki połączyły ze sobą Agatę i Piotra, Agnieszkę i Damiana oraz Joannę i Kamila. Od samego początku największe emocje wywoływali Agata i Piotr pomiędzy którymi często dochodziło do nieporozumień. Ostatecznie para podjęła decyzję o rozstaniu, a Piotr nie pojawił się nawet w finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik hitu TVN w trakcie emisji "Ślubu" był aktywny w mediach społecznościowych, ale teraz rzadko publikuje coś w sieci. Co ciekawe, fani zauważyli, że Piotr wystąpił również w innym telewizyjnym formacie!

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wystąpił w programie prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się aż dziesięciu edycji i widomo, że producenci szukają już chętnych do jedenastego sezonu. W ostatniej odsłonie hitu TVN naprawdę sporo emocji wywoływał Piotr, który został połączony w parę z Agatą. Pomiędzy Agatą i Piotrem dochodziło do ostrych kłótni, a sam uczestnik podsycał atmosferę publikując w sieci zaskakujące komentarze na temat swojej żony. Dziś wiemy już, że ich relacja nie przetrwała, a Agata nie ukrywa, że chciałaby jak najszybciej oficjalnie zakończyć małżeństwo z Piotrem. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po zakończeniu programu usunął się w cień, ale fani programu o nim nie zapomnieli. Ostatnio internauci zwrócili uwagę, że Piotr w przeszłości wystąpił w innym telewizyjnym hicie!

Okazuje się, że Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" próbował swoich sił w teleturnieju, który był emitowany na antenie Telewizyjnej Czwórki w latach 2008-2009. Chodzi o program "Gdzie jest kłamczuch".

Piotr Tylka, elektronik z Poznania. Kocha makaron swoją pracę i wędkarstwo tak Piotra przedstawił Krzysztof Ibisz, prowadzący teleturniej.

Do sieci trafił odcinek "Gdzie jest kłamczuch" z Piotrem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Do tej pory fani mogli kojarzyć Piotra tylko z dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale teraz możemy zobaczyć, jak próbował swoich sił w teleturnieju prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza. Na czym polegał program "Gdzie jest kłamczuch"? W każdym odcinku rywalizowało ze sobą sześciu uczestników. Każdy z nich stał przed specjalnym pulpitem, który musieli na chwilę otworzyć żeby dowiedzieć się, czy będą kłamcą. Wszyscy mówili, że nie są "kłamczuchem", ale jeden z uczestników nie mówił prawdy i podczas dalszych konkurencji widział prawidłowe odpowiedzi. Po każdej rundzie wszyscy musieli wskazać, kto ich zdaniem jest "kłamczuchem". W czwartej rundzie to publiczność decydowała, kto ich zdaniem "kłamie", a uczestnik, który zdobył ponad 50 procent głosów odpadał z programu. W odcinku z Piotrem publiczność wskazała, że to właśnie on jest kłamczuchem, a ich podejrzenia okazały się prawdziwe. Piotr musiał pożegnać się z programem tuż przed finałem.

Zobaczcie odcinek programu z udziałem Piotra! Bardzo się zmienił?