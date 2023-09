Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła oficjalnie przedstawić fanom swojego synka! Do tej pory nie widzieliśmy jego wizerunku w pełni, ani nie znaliśmy jego imienia. Teraz jednak wszystko jest już jasne! Do kogo podobny jest maluszek? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert pokazali piękne zdjęcie z dzieckiem "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta zdradziła imię synka! Pokazała też urocze zdjęcie maluszka Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami na początku lutego. Choć w ostatnich dniach regularnie mogliśmy oglądać na InstaStories nowe zdjęcia Anety i Roberta z synkiem , to jednak para do tej pory nie pokazywała twarzy swojej pociechy. Teraz jednak zakochani postanowili oficjalnie pochwalić się maluszkiem i zamieścili jego zdjęcie w mediach społecznościowych. Pod postem pojawił się również krótki wpis, z którego dowiedzieliśmy się, jakie imię otrzymał synek Anety i Roberta! - Cześć, jestem Mieszko Żuchowski👋👶 - czytamy. Sami zobaczcie to urocze zdjęcie! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez @anet.zuchowska Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pokazała, jak spędza czas z synkiem. Urocze! Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów: - Piękne imię 🔥 gratulacje ❤️👏😍 - Piękny❤️😍 gratulacje😍 - Cudo! Jeszcze raz gratulacje! ❤️ - Ale usteczka 😍😍😍 Rośnij zdrowo...