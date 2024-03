Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozczulają internautów swoją wzajemną miłością. Uczestniczka ślubnego show właśnie wyjawiła obserwujących jaką niespodziankę zaserwowała ukochanemu mężowi:

Reklama

Korzystaj tatuś - napisała na Instagramie.

Sama nie mogła doczekać się momentu, w którym Robert będzie mógł się cieszyć tym, co dla niego przygotowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tego Robert się nie spodziewał po Anecie

Fani ewidentnie muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ w wiosennej ramówce TVN nie zobaczą kolejnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszyscy są ciekawi, czy nowym śmiałkom uda się znaleźć miłość na miarę tej, która spotkała między innymi Anetę i Roberta z szóstej edycji.

Ostatnio Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętował 34. urodziny. Aneta zadbała o tort, świetną zabawę i prezent dla męża. Żona uwielbia go zaskakiwać. Na niespodziankę mógł liczyć również podczas świąt Bożego Narodzenia i właśnie teraz może w pełni cieszyć się tym, co podarowała mu żona. Okazuje się, że ta kupiła mu... wycieczkę do Dubaju!

Puściłybyście tak swoich mężów? Ja tak uwielbiam robić niespodzianki, w ogóle lubię je robić innym, tak się nie mogłam doczekać, aż rozpakuje ten prezent spod tej choinki wyznała Aneta.

Robert Ślub od pierwszego wejrzenia Instagram @anet.zuchowska

Okazuje się, że prezent to strzał w dziesiątkę! Podczas gdy Aneta z dziećmi została w Polsce, Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszył w świat. Przebieg swoich wakacji relacjonuje na Instagramie. Radością męża cieszy się także Aneta:

Zobacz także

Jeszcze rok temu zacumowaliśmy statkiem w tej marinie i zwiedzaliśmy sobie Dubaj z małym Miesiem. Korzystaj Tatuś napisała wyraźnie zadowolona Aneta.

Trzeba przyznać, że to bardzo pomysłowy i przede wszystkim trafiony prezent. Życzymy więc udanych wakacji dla "tatuśka"!

Reklama

Zobacz także: Kornelia i Marek ze "ŚOPW" przekazali radosną nowinę. Sypią się gratulacje

Instagram @anet.zuchowska

Robert Ślub od pierwszego wejrzenia Instagram @anet.zuchowska