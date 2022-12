Już w piątek, 26 lutego na antenie TVN7, będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek 5. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Do tej pory przez wszystkie edycje eksperymentu, poznaliśmy 12 par, z czego tylko 3 udało się przetrwać do dziś - to Anita i Adrian z 3. edycji, Paulina i Krzysztof z 2. edycji oraz Agnieszka i Wojtek, których poznaliśmy w poprzednim sezonie. Jak im się teraz wiedzie? Nie zawsze było kolorowo, ale zawalczyli o siebie i swoje uczucie! Zobaczcie, co u nich słychać! Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poprawiła urodę! "Nie powiedziałam nawet mężowi". Co zmieniła? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Co słychać u par, którym udało się pozostać w małżeństwie? 1. Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Każdy fan "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pewno pamięta, jak wyglądały początki relacji tej dwójki. Kłótnie, zgrzyty i nieporozumienia, były u Pauliny i Krzysztofa na porządku dziennym. Paulinie nie podobało się kompletnie nic - ani wygląd, ani charakter męża. Krzysztof początkowo starał się przypodobać swojej partnerce, ale w pewnym momencie, on także miał już dość tak napiętej atmosfery. Gdy nadszedł finał programu, widzowie byli przekonani, że Paulina i Krzysztof zdecydują się na rozwód. Jakież było zaskoczenie wszystkich, gdy tak się nie stało! Okazało się, że przeciwieństwa naprawdę się przyciągają, a Paulina i Krzysztof dali sobie szanse. Po zakończeniu udziału w eksperymencie, również mieli swoje wzloty i upadki, ale nieustannie walczyli o swoje uczucie. Dziś są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także rodzicami! We wrześniu ubiegłego roku, para powitała na świecie synka. ...