Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kochają podróżować, a swoją pasję do tego już od najmłodszych lat przekazują małemu Mieszkowi. Tym razem wybrali się na gorące wakacje w Emiratach Arabskich.

Reklama

Mieszko Żuchowski znowu gdzieś leci - pisali jeszcze niedawno.

Teraz już nie ukrywają destynacji i pokazali, co robią na urlopie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta i Robert zabrali Mieszka na wakacje

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w tym roku niewiele czasu spędzą w swoim rodzinnym domu, jednak mimo wszystko zdecydowali się ubrać choinkę. Zrobili to dla małego Miesia, by jego pierwsze święta były wyjątkowe. W albumie dokumentującym oczekiwanie na pierwsze święta Bożego Narodzenia znajdzie się jednak nie tylko zdjęcie z choinką ale również... relacja z wakacji w Abu Dhabi i Dubaju. Mieszko Żuchowski z rodzicami bawi się na kolejnych w tym roku wakacjach. Synek Anety i Roberta to prawdziwy mały podróżnik:

Tym razem troszkę dalej i w czasie, gdzie w Polsce panują delikatne już mrozy???? Przez najbliższe kilka dni będziemy od nich odpoczywać w temperaturze ok. 30 stopni???????? Zaczęliśmy od stawienia się na statku Costa Toscana w Abu Dhabi, a kolejne dni spędzamy w Dubaju☀️???????? - napisała Aneta Żuchowska.

W sieci opublikowała również rolkę z wyjazdu z rodziną.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Paweł podzielił się radosną nowiną! Posypały się gratulacje

Zdjęciami z wakacji w Emiratach Arabskich z Anetą i Mieszkiem, pochwalił się także Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Śniadanko z widokiem????️ #dubaj - napisał.

Pokazał też urocze zdjęcie z synkiem. Mieszko jest przesłodki.

Instagram @zabastrz

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wydała oświadczenie i uderza w Patryka! Jest odpowiedź

Czujni internauci wypatrzyli, że na tym samym statku bawią się inni uczestnicy hitowego show TVN. Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędzają podróż poślubną w tym miejscu.

- Z Anitą i Adrianem już mieliście okazje się spotkać ?

- Jasne, często się mijamy☺️???? - odpowiedziała Aneta.

Reklama

Czy przez ten wyjazd się zaprzyjaźnią?