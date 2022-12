"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka chwali się radosną nowiną. "Teraz już oficjalnie..."

Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" miał dla Agnieszki Miezianko słodko-gorzki smak. Po głośnym rozstaniu z telewizyjnym mężem uczestniczka przeszła spektakularną metamorfozę i dziś świetnie odnajduje się w roli influencerki, która za pośrednictwem Instagrama dzieli się swoją codziennością. Teraz Agnieszka pochwaliła się fanom swoim szczęściem. Właśnie spełniło się jej największe marzenie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka pochwaliła się radosną nowiną

Udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" choć dla jednych uczestników okazuje się strzałem w dziesiątkę w drodze do odnalezienia bratniej duszy, dla innych jest prawdziwą trampoliną do sławy. Tak było w przypadku Agnieszki z 7. odsłony matrymonialnego show TVN. Po rozstaniu z telewizyjnym mężem, Kamilem, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła przeszła ogromną metamorfozę, począwszy od sylwetki, fryzury, czy sposobu ubierania się, na makijażu i kształcie brwi kończąc. To jednak nie koniec zmian w jej życiu. Okazuje się, że była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie rozpoczyna kolejny rozdział.

Za pośrednictwem InstaStories Agnieszka z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie pochwaliła się radosną nowiną i pisze wprost:

- Teraz już oficjalnie na swoim - pochwaliła się na Instagramie Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", publikując zaświadczenie o zameldowaniu w jej wymarzonym mieszkaniu.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka pokazała zmysłowe zdjęcia. Poznalibyście ją?

Przypominamy, że już w trakcie trwania społecznego eksperymentu, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była w trakcie procedury zakupu mieszkania. Ze względu na telewizyjnego męża, uczestniczka zdecydowała się jednak odwlec w czasie remont apartamentu, by móc zamieszkać z Kamilem w jego rodzinnym mieście.

Screen/Player.pl

Jak już wiemy, para rozstała się zaledwie kilka dni po wyłączeniu kamer, a Kamil wyprowadził się, pozostawiając Agnieszkę w swoim lokum. Po licznych życiowych zawirowaniach, Agnieszka wróciła do Białegostoku i wszystko wskazuje na to, że budynek, w którym kupiła apartament już został oddany do użytku, a była telewizyjna żona Kamila wreszcie może cieszyć się upragnionym meldunkiem w swoim własnym gniazdku.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta zachwyca swoją metamorfozą. Odważny look!

malamizii/Instagram