Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała radosną nowinę

17 listopada to Światowy Dzień Wcześniaka. Święto obchodzone jest na całym świecie, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa odnośnie przedwczesnych porodów. Aneta Żuchowska dostała w tym dniu wspaniałą niespodziankę. Pochwaliła się wszystkim na swoich social mediach.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"11 czerwca pod koniec 24 tygodnia ciąży urodziła córeczkę. Dziecko przez parę miesięcy musiało pozostać w szpitalu w inkubatorze pod opieką specjalistów. Trzy dni temu pod jednym ze swoich postów zapytana przez fankę mama wyznała, dlaczego córeczka tak długo musiała pozostać w szpitalu.

Od przewidywanej daty porodu dziecko ma dopiero trochę ponad miesiąc, po tej dacie można myśleć o wyjściu jeśli wszystko jest ok. Takie dziecko rozwija się w inkubatorze, tak jak w moim brzuchu. Jeśli dziecko urodziło się w 24tyg ciąży tojasna sprawa, ze nie wyjdzie 3 czy 4tyg pózniej, kiedy nadal jest małym czerwonym zawiniątkiem, niezdolnym jeszcze do życia. Każdy taki ekstremalny wcześniak tyle czasu spędza w szpitalu, to nie wcześniak z 36 tc...

- napisała Aneta.