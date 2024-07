Kinga Rusin i Piotr Kraśko w świątecznym wydaniu "Milionerów" doszli do pytania za milion złotych! Już w sobotę 15 kwietnia i poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 20:00 na antenie TVN zostaną wyemitowane dwa odcinki specjalne teleturnieju „Milionerzy”. Kinga Rusin i Piotr Kraśko już wiadomo, że dojdą do pytania za milion, ale to pytanie ich zaskoczy. Jakie?

Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to: A. Rasy gołębi B. Rasy kur C. Chrząszcze D. Akrobacje na deskorolce

Jak Rusin teraz tłumaczy dlaczego nie znała odpowiedzi na to pytanie?

To co dla jednych jest banalne innym z niczym się nie kojarzy. W dodatku wszystko jest prostsze z perspektywy kanapy we własnym domu. Podjęliśmy się z Piotrkiem wyzwania żeby zawalczyć o pieniądze dla podopiecznych Fundacji TVN. Z jakim skutkiem? Wszystko się wyjaśni w najbliższą sobotę o 20:00. Jedno już dziś mogę zagwarantować. Emocje jak u Hitchcocka! - napisała na swoim Instagramie i pokazała fragment jak dzwoni do Bartosza Węglarczyka po pomoc.

Bartosz Węglarczyk wprawdzie znał odpowiedź na pytanie z Milionerów, a nawet stwierdził, że jest bardzo łatwe, ale... nie zdążył podać prawidłowej odpowiedzi, bo skończył im się czas!

Czy Kinga z Piotrem finalnie zgadli odpowiedź i wygrali milion?

Piotr Kraśko też skomentował emocjonujący fragment:

Najdroższe 30 sekund w moim życiu!!! - napisał na swoim profilu instagramowym.

Córka Kingi Rusin w komentarzu pod jej postem stwierdziła, że mama nie ma czego się wstydzić bo i tak jest najmądrzejsza.

i tak jesteś najmądrzejsza na świecie ❤️ brawo - czytamy komentarz Igi Lis na Instagramie Kingi Rusin.

Rozwiązanie pytania Kingi Rusin i Piotra Kraśki w Milionerach

A jak brzmi odpowiedź na pytanie za milion zadane przez Huberta Urbańskiego? "Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to...". Oczywiście są to rasy gołębi!

Zobaczcie jak skończył się występ Kingi i Piotra - przekonamy się o tym już w najbliższy, świąteczny weekend na antenie TVN.

Kinga Rusin i Piotr Kraśko to lubiana para prowadzących Dzień dobry TVN.

Kinga Rusin i Piotr Kraśko to nie jedyni gości świątecznych odcinków "Milionerów". O milion grali też Małgosia Rozenek i Radosław Majdan.