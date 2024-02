Rewolucja w TVP nie przeszła bez echa. Zwolnienie największych gwiazd programów rozrywkowych spotkało się z ostrą reakcją widzów. Nowi szefowie „Pytania na śniadanie” zwolnili cieszących się sympatią Katarzynę Cichopek, Macieja Kurzajewskiego, Idę Nowakowską, Małgorzatę Tomaszewską czy też Izabellę Krzan. Obecna ekipa prowadzących ma niełatwe zadanie – musi przekonać do siebie oglądających, a ci już odpływają, co potwierdzają wyniki oglądalności. Jak na tę sytuację zareagowała Kinga Dobrzyńska?

W rozmowie z serwisem Pudelek Kinga Dobrzyńska, nowa szefowa „Pytania na śniadanie” postanowiła skomentować doniesienia o spadających wynikach oglądalności. Zaznaczyła, że nie może porównywać ich do tego, co było rok temu, ponieważ sytuacja w mediach mocno się zmieniła. Dodała, że porównania mają sens jedynie w odniesieniu do „Dzień dobry TVN”.

21 lutego »Pytanie na śniadanie« miało 10,1 proc. Udziału w rynku porównaniu z 5,7 proc. »Dzień dobry TVN«. 22 lutego nasz wynik wynosił 9, proc. W przypadku programu TVN było to 5,6 proc. Ja nie będę porównywała naszych wyników oglądalności do »Pytania na śniadanie« sprzed roku. To, co się dzieje teraz w mediach publicznych, to jest zupełnie inna sytuacja

– przekazała Kinga Dobrzyńska.