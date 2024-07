Kinga Rusin i Piotr Kraśko wystąpili w odcinku specjalnym programu "Milionerzy" w TVN! Wygrane pieniądze przeznaczyli na rzecz fundacji TVN. Mamy dla Was krótką zapowiedź show z ich udziałem. Piotr Kraśko zdradził, że będzie to... horror, zwłaszcza, kiedy zadzwonią do "przyjaciela". Kto nim będzie? Sprawdźcie poniżej.

Reklama

Zobacz: Rusin i Kraśko wykorzystali "telefon do przyjaciela" w "Milionerach". Do kogo zadzwonili?

Czy parze uda się wygrać milion? Odcinki "Milionerów" z udziałem gwiazd w sobotę 15.04 i Poniedziałek Wielkanocny 17.04 o godzinie 20. w TVN!

Reklama

Zobacz także: "Milionerzy": Na to pytanie uczestnik wykorzystał WSZYSTKIE koła ratunkowe! Było aż tak trudne?