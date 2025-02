Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z topowych polskich prezenterek, którą widzowie kojarzą głównie z TVN-u. Przez kilka lat występowała w "Dzień Dobry TVN", a wiosną 2024 roku po raz pierwszy współprowadziła "Mam Talent". Za chwilę ruszy kolejna edycja, w której znów ją zobaczymy. Niedawno jednak 46-latka obwieściła, że odcina się od promocji programu. Dlaczego to zrobiła? Jedna rzecz doprowadziła ją do furii.

Agnieszka Woźniak-Starak przerywa milczenie ws. "Mam Talent"

Już 1 marca o godzinie 19:30 na antenie TVN widzowie zobaczą pierwszy odcinek nowej edycji "Mam Talent". Za stołem jurorskim ponownie zobaczymy: Agnieszkę Chylińską, Marcina Prokopa i Julię Wieniawę. W roli prowadzących z kolei wystąpią: Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak. Niedawno prezenterka wywołała nie lada poruszenie w mediach, odcinając się od promocji programu! Wszystko przez jednego z uczestników, który przyszedł na casting z małpą.

Teraz w rozmowie z naszą reporterką, znana ze swojego zamiłowania do zwierząt 46-latka, odniosła się do tego tematu. Jak podkreśliła, nie odsunęła się od całego formatu, a jedynie od wykorzystywania w nim zwierząt. Te są szczególnie bliskie jej sercu, dlatego dała jasno do zrozumienia, że zawsze będzie stawać w ich obronie.

Jestem wierna temu, w co wierzę i czego bronię, a zwierzęta są u mnie na pierwszym miejscu. (...) Zawsze mówię, co myślę. (...) Już na planie protestowałam przeciwko takiemu występowi. (...) W pewnych sytuacjach jestem bezkompromisowa

Okazało się, że Agnieszka Woźniak-Starak skontaktowała się nawet z produkcją. Jak finalnie sytuacja się zakończyła? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

