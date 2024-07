Wow! Kinga Rusin i Piotr Kraśko w świątecznym wydaniu "Milionerów" doszli do pytania za milion złotych! Już w sobotę 15 kwietnia i poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 20:00 na antenie TVN zostaną wyemitowane dwa odcinki specjalne popularnego teleturnieju „Milionerzy”. Gośćmi tych wyjątkowych odcinków teleturnieju będzie zgrany duet Dzień Dobry TVN Kinga Rusin i Piotr Kraśko, Filip Chajzer wraz z ojcem Zygmuntem, a także Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem Radosławem Majdanem. Na oficjalnym profilu TVN na Instagramie ukazał się właśnie spory fragment programu, w którym pytanie za milion usłyszeli Piotr Kraśko i Kinga Rusin. Czego dotyczyło?

Milionerzy: Kinga Rusin i Piotr Kraśko usłyszeli pytanie o milion!

Jakie pytanie Kinga Rusin i Piotr Kraśko usłyszeli w programie "Milionerzy"? Duet z "Dzień dobry TVN" doszedł do pytania za milion złotych, ale niestety nie znali na nie odpowiedzi, dlatego zadzwonili do Bartosza Węglarczyka, przyjaciela Kingi. Jakie było to pytanie?

Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to:

A. Rasy gołębi

B. Rasy kur

C. Chrząszcze

D. Akrobacje na deskorolce

Para wykorzystała koło ratunkowe tzw. telefon do przyjaciela. Wybrali Węglarczyka, który jest znanym i doświadczonym dziennikarzem, a także byłym telewizyjnym partnerem Kingi Rusin. Bartosz znał odpowiedź na to pytanie, a nawet stwierdził, że jest bardzo łatwe, ale... nie zdążył podać prawidłowej odpowiedzi, bo skończył im się czas! Jak to wyglądało? Zobaczcie wideo!

Kinga Rusin i Piotr Kraśko w Milionerach:

East News

W programie pojawią się też Małgorzata Rozenek i Radek Majdan