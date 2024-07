Mamy zwiastun "Milionerów" ze specjalnym udziałem Małgorzaty Rozenek Majdan i Radosława Majdana! Jedna z najpopularniejszych par w Polsce wzięła udział w świątecznym wydaniu teleturnieju, co oznacza, że pieniądze, które wygrali, zostaną przeznaczone na rzecz fundacji TVN. Jak im poszło? Zobaczcie, co w zwiastunie mówi Radek Majdan. Czy to oznacza, że wygrali... milion? :)

Emisja odcinków specjalnych "Milionerów" z udziałem gwiazd (poza Rozenek i Majdanem, w show pojawią się Kinga Rusin i Piotr Kraśko oraz Zygmunt i Filip Chajzerowie) - w święta Wielkanocne - sobotę 15.04 i Poniedziałek Wielkanocny 17.04 o godzinie 20!

