Po programie "Azja Express" wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to koniec małżeństwa Piotra Głowackiego? Ostatnio podczas wizyty Piotra i Agnieszki Głowackich w programie u Kuby Wojewódzkiego doszło do zaskakującego incydentu. Żona aktora nagle wybiegła ze studia, co wzbudziło liczne spekulacje na temat możliwego kryzysu w ich małżeństwie.

Piotr i Agnieszka Głowaccy w Dzień Dobry TVN - co się wydarzyło?

Piotr Głowacki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów polskiej sceny filmowej, razem z żoną Agnieszką pojawił się w popularnym programie „Dzień Dobry TVN”. Spotkanie to miało być lekką rozmową na temat ich życia zawodowego oraz rodzinnego. Jednak to, co miało być spokojnym wywiadem, szybko przekształciło się w sytuację pełną napięcia. W trakcie rozmowy prowadząca Ewa Drzyzga poruszyła temat związku i ewentualnych problemów małżeńskich, zadając pytanie, które wyraźnie zszokowało zarówno widzów.

Przyszliście tu powiedzieć, że się rozwodzicie -zapytała bezpośrednio.

Taka bezpośredniość wywołała widoczne zakłopotanie na twarzach małżonków.

Teraz ty powiedz, bo ja już mówiłam, to było, że ja się wypowiedziałam za ciebie, to teraz ty powiedz - powiedziała do Piotra Agnieszka.

Nie, nie mamy takich planów. Ale to jest bardzo ciekawe, że pary uczestników w tym programie można podzielić na te, które znają się od urodzenia, bo mieliśmy trzy rodzeństwa, mamy matkę z córką, mamy małżeństwo z dziećmi i mamy trzy pary, które znają się bardzo krótko, czy tam te koleżeńskie. Więc to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy my możemy sobie pozwolić na to, że jedziemy i na luzie, wiemy, jak się zachowujemy, wiemy, kim jesteśmy, możemy sobie przeżyć tę przygodę - odpowiedział aktor.

Drzyzga podczas rozmowy zauważyła, że Agnieszka była zdecydowanie szybciej gotowa do wejścia do studia niż jej mąż, więc postanowiła zapytać:

Ale powiedz mi tak szczerze, czy ty normalnie, w domu, na co dzień, pośpieszasz ciągle swojego Piotra?

Zdarza mi się - odpowiedziała aktorka.

Zdarza, to jest takie ten... - dodał Głowacki i urwał zdanie.

Piotr i Agnieszka Głowaccy o tym, co było najtrudniejsze podczas "Azja Express"

Piotr i Agnieszka Głowaccy, znane małżeństwo aktorskie, pojawili się ostatnio w programie "Azja Express", wzbudzając spore zainteresowanie wśród widzów. Już od samego początku ich obecność na ekranie wywołała mieszane reakcje. Agnieszka, żona Piotra, nie kryła swoich emocji i często dawała wyraz frustracji, co nie wszystkim przypadło do gustu. Kamery wielokrotnie zarejestrowały ich małżeńskie nieporozumienia, co doprowadziło do krytyki ze strony niektórych fanów, którzy zwrócili uwagę na sposób, w jaki Agnieszka zwracała się do swojego męża.

Para doczekała się dwóch dzieci — bliźniąt o imionach Ida i Aaron, którzy mają już siedem lat. Jak zdradzili w wywiadzie, rozłąka z dziećmi podczas udziału w "Azja Express" była dla nich największym wyzwaniem. Mimo trudności, jakie pojawiły się podczas programu, Piotr i Agnieszka zapewniają, że ich relacja pozostała nienaruszona i nie ma mowy o poważnych kłótniach czy kryzysie w związku.

