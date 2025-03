Papież Franciszek przemawia ze szpitala: poruszające nagranie po trzech tygodniach milczenia

14 lutego papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli, w której do dziś przechodzi hospitalizację w związku z infekcją dróg oddechowych. Po zdiagnozowanym początkowo zapaleniu oskrzeli pojawiło się obustronne zapalenie płuc, a stan Ojca Świętego określono jako krytyczny. U 88-letniego biskupa Rzymu wystąpiły również kryzysy oddechowe i lekarze musieli podłączyć go do maszyny wspierającej oddychanie. W mediach coraz częściej spekuluje się na temat abdykacji Argentyńczyka i ewentualnego konklawe. Zwłaszcza że papież niedawno zwołał zgromadzenie kardynałów. Niektórzy uważają, że historia z Benedyktem XVI może się powtórzyć. Tymczasem wierni wreszcie usłyszeli głos Ojca Świętego.

Reklama

Papież Franciszek przemówił po trzech tygodniach milczenia

Po trzech tygodniach hospitalizacji z powodu obustronnego zapalenia płuc, Papież Franciszek po raz pierwszy zwrócił się do wiernych w nagraniu audio, dziękując za modlitwy i wsparcie. Nagranie zostało odtworzone na placu Świętego Piotra, gdzie zgromadzeni wierni przyjęli je z aplauzem.

Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy na placu o moje zdrowie, towarzyszę wam stąd – usłyszeli zgromadzeni.

Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica chroni. Dziękuję – dodał papież na nagraniu.

Jak się czuje papież Franciszek?

​Papież Franciszek, 88-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego, od 14 lutego 2025 roku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Według najnowszego komunikatu Watykanu z 6 marca, stan zdrowia Ojca Świętego jest stabilny. Nie odnotowano nowych kryzysów oddechowych ani gorączki, a papież kontynuuje fizjoterapię oddechową i ruchową z korzystnymi efektami. Parametry hemodynamiczne oraz wyniki badań krwi pozostają stabilne, jednak prognoza pozostaje niepewna.

Papież Franciszek abdykuje?

Papież Franciszek, pomimo trwającej hospitalizacji, zwołał konsystorz – formalne zgromadzenie Kolegium Kardynalskiego – w celu omówienia kanonizacji dwóch błogosławionych: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli oraz Bartolo Longo z Włoch. Data konsystorza nie została jeszcze ustalona z uwagi na stan zdrowia papieża, który od 14 lutego przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Decyzja o zwołaniu konsystorza wywołała spekulacje medialne dotyczące możliwej abdykacji papieża Franciszka. Podobne wydarzenie miało miejsce w 2013 roku, kiedy to papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację podczas konsystorza dotyczącego kanonizacji męczenników z Otranto.

Jednak watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, odwiedził papieża w szpitalu i stwierdził, że pogłoski o ewentualnej rezygnacji Franciszka to „niepotrzebne spekulacje”.

Za murami Watykanu podobno rozpoczęło się „konklawe bez konklawe”

W ostatnich dniach media obiegły informacje o tzw. "konklawe bez konklawe" w Watykanie. Termin ten odnosi się do nieformalnych konsultacji kardynałów dotyczących przyszłości Kościoła w obliczu przedłużającej się hospitalizacji papieża Franciszka. Włoski dziennik "Il Messaggero" informuje, że kardynałowie prowadzą rozmowy, przygotowując się na ewentualne zmiany na stanowisku papieża.

Reklama

Zobacz także: Los papieża Franciszka przesądzony? Kardynałowie już rozpoczęli „konklawe bez konklawe”