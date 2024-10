Już w pierwszym odcinku "Azji Express" bardzo wiele się działo, a żona Piotra Głowackiego oburzyła widzów. Udział w programie nie był łatwy, a uczestnicy musieli wyjść ze swojej strefy komfortu i nie wszyscy radzili sobie z tym najlepiej. Aktor gdy usłyszał to pytanie, postanowił opuścić wywiad.

Piotr Głowacki uciekł, gdy usłyszał to pytanie. To stało się potem

Piotr Głowacki to znany aktor, który pojawił się w wielu znanych produkcjach takich jak "Ślub doskonały" czy "Pokusa". 44-latek raczej rzadko kiedy pojawia się na tzw. ściankach, a jeżeli już, to można spotkać go jedynie na premierach produkcji, w których się pojawia. Prywatnie jest w związku małżeńskim z Agnieszką Głowacką, z którą wziął udział w programie Azja Express, który już od samego początku rozpoczął się z wielkim przytupem. Już po pierwszym odcinku "Azji Express" pojawiło się wielkie oburzenie, a to wszystko przez zachowanie żony aktora.

Warunki nie były łatwe, a trzeba pamiętać, że uczestnicy musieli również między sobą rywalizować. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl Piotr Głowacki razem z żoną przyznali, kto był ich największym rywalem. Okazuje się, że byli nimi Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan.

Wszyscy w programie mieli sportowe zacięcie, ale oni mają to w żyłach w mięśniach, że traktują rywalizację w sposób sportowy — powiedział Piotr Głowacki

Czy to była czysta rywalizacja? — zapytała dziennikarka po czym aktor opuścił wywiad.

Co stało się potem? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo powyżej.

