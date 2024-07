Rusza 3. edycja programu "Rolnik szuka żony"! Juz za pięć dni w TVP1 o 21.45 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek programu. My już teraz mamy dla Was zwiastun programu!

Już za kilka dni pozna ie 8 niezwykłych panów i dwie niezwykłe panie...

W zwiastunie ujawniono, czym mniej więcej zajmują się nowi kandydaci do programu. Drwal, pszczelarz, hodowczyni trzody chlewnej. Ośmiu rolników i dwie rolniczki zaprezentują się przed kamerą i poproszą, by chętni kandydaci do ich serca wysyłali listy. Pięć osób, które dostanie najwięcej listów, pojawi się finalnie w programie "Rolnik szuka żony 3", który będzie kręcony przez całe lato.

Emisja pierwszego odcinka Rolnik szuka żony w niedzielę 27 marca o 21.35 na TVP1. Gospodynią niezmiennie jest Marta Manowska, która zapowiedziała, że kandydaci w trzeciej edycji są jeszcze ciekawsi niż ci z poprzednich, dlatego chyba nikt nie ma wątpliwości, że trzeba to obejrzeć! Jak Wam się podoba zwiastun nowej serii?

Marta Manowska już pokazała kilka zdjęć z nowej serii programu. Na przykład była w gospodarstwie, na którym jest lama...

Marta Manowska dotychczas pokazywały zdjęcia z planu programu, ale na żadnym nie widzieliśmy jeszcze uczestników. Poznamy ich dopiero w niedzielę.