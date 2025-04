Wydarzenia w "Sanatorium miłości" nabierają tempa - od gorącej burleski po kolejne wyznania miłosne. Fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę. A co z relacją Małgosi i Marka? Niestety, ta nie układa się tak, jak być może chcieliby tego najwięksi fani tej pary. W szóstym odcinku Małgosi nieco oberwało się na zachowanie wobec Marka, w którego obronie stanęła ... Ania! Uczestnik podzielił się też poruszającą historią. Co się wydarzyło?

Relacja Małgosi i Marka z 7. edycji "Sanatorium miłości" nie należy do najłatwiejszych. Już na sam fakt, że Małgosia wybrała go jako partnera na randkę, Marek zareagował bardzo emocjonalnie, co nie spodobało się kuracjuszce. Następnie nastąpił zgrzyt dotyczący potencjalnego związku na odległość i miejsca zamieszkania. Dalej wcale nie było lepiej... Małgosia wyraźnie traktuje Marka z dystansem.

Podczas oglądania zdjęć z przeszłości, cała grupa zwróciła uwagę na moment, gdy Małgosia "uciszyła" prawiącego jej komplement Marka. "Ja teraz mówię" - skwitowała z nutą oschłości. Jak tłumaczyła swoje zachowanie? W rozmowie z Martą Manowską przyznała, że nie jest zainteresowana podrywem czy flirtem, który opisała jako "fikcję". Zależy jej za to na prawdziwości. Docenia również fakt, że Marek dostosowuje się do jej sposobu bycia i stanowczego charakteru:

Ja nie chcę fikcji - mnie to nie interesuje. Chcę wyciągnąć z niego to, co najlepsze (...) Wiesz, co może mi pasować? Z moim charakterem on jest cicho. Jak powiem, że jest cisza, to jest cisza

- powiedziała Marcie Manowskiej Małgosia.