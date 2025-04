Oceny jury nie kłamią - wedle statystyk najlepiej ocenianą uczestniczką w historii "Tańca z Gwiazdami" pozostaje Natasza Urbańska! Artystka wzięła udział w 10. edycji show, pokazywanego wówczas w TVN, i wraz z Janem Klimentem doszli aż do finału, ostatecznie zajmując drugie miejsce (wygrali wówczas Anna Mucha i Rafał Maserak). Wierni widzowie do dziś pamiętają ich gorącą sambę!

Genialna samba Nataszy Urbańskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

W trakcie 10. edycji "Tańca z Gwiazdami" Natasza Urbańska i Jan Kliment aż 11 razy zdobywali cztery "10"! Najwyższa punktacja jury padła również w 5. odcinku programu , podczas którego wokalistka i tancerz zaprezentowali sambę do utworu "Bailando" zespołu Fangoria. Swój taniec Urbańska rozpoczęła... wychodząc z walizki, którą na parkiet przyprowadził Jan Kliment w roli pilota samolotu. Nie trudno się domyślić, że widzowie byli zachwyceni. Co ciekawe, do tej samej walizki próbował zmieścić się również ówczesny prowadzący, Piotr Gąsowski.

Partnerki Jana Klimenta

​Jan Kliment, czeski tancerz, wielokrotnie występował w polskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", partnerując wielu znanym osobom. Oto lista jego tanecznych partnerek:​

Natasza Urbańska – występowali razem w 10. edycji programu w 2009 roku, zajmując 2. miejsce. ​

Katarzyna Grochola – ich współpraca miała miejsce w jednej z kolejnych edycji.

Edyta Górniak – wspólnie tańczyli w jednej z edycji programu. ​

Weronika Marczuk – była partnerką Jana w jednej z edycji

Natalia Szroeder – w 20. edycji programu, emitowanej w 2017 roku, para zdobyła Kryształową Kulę za 1. miejsce

Beata Tadla – wspólnie triumfowali w jednej z edycji, zdobywając Kryształową Kulę. ​

Joanna Mazur – kolejna partnerka, z którą Jan zdobył Kryształową Kulę.

Cleo – występowali razem w jednej z edycji programu

Anna Wyszkoni – partnerowała Janowi w jednej z edycji. ​

Monika Miller – wspólnie tańczyli w 23. edycji programu w 2019 roku

Grażyna Szapołowska – w 2025 roku Jan powrócił do programu, aby partnerować znanej aktorce w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu.

Warto zaznaczyć, że Jan Kliment trzykrotnie zdobył Kryształową Kulę (i to trzy razy z rzędu) co świadczy o jego wysokich umiejętnościach tanecznych i doskonałej współpracy z partnerkami.

