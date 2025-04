Chociaż czwarta edycja "Farmy" zakończyła się już kilka tygodni temu to emocje wokół uczestników show Polsatu wciąż nie opadają. Ostatnio Michał Sokólski zaskoczył wszystkich i pokazał, jak wyglądał zaledwie kilka lat temu. Okazuje się, że uczestnik "Farmy" przeszedł ogromną metamorfozę. Trudno rozpoznać go na zdjęciach z przeszłości.

Michał z "Farmy" musiał tłumaczyć się w finale show

Michał był jednym z najbardziej barwnych, ale i kontrowersyjnych uczestników czwartej edycji "Farmy". Stworzył mocny sojusz, ale jego zachowanie wobec pozostałych uczestników, a przede wszystkim wobec Danki, oburzało widzów. Fani "Farmy" ostro krytykowali Michała, który w finale show tłumaczył się ze swojego zachowania.

Drodzy widzowie, wiem, że byłem czarną owcą tej edycji, bardzo dużo miałem do powiedzenia i zazwyczaj się to większości nie podobało ale to przez brak tego jedzenia. Ja chodziłem ciągle głodny i jakoś to musiałem rozładować. Człowiek głodny, człowiek zły, dokładnie mówił Michał.

Michał szukał miłości w programie TVN

Tuż po zakończeniu czwartej edycji "Farmy" wyszło na jaw, że Michał w przeszłości brał już udział w innym programie telewizyjnym. Michał z "Farmy" wystąpił w programie TVN. Okazało się wówczas, że szukał swojej drugiej połówki w show "Kocha, lubi, pasuje". W wizytówce Michał zdradził, że szuka kobiety, która zaakceptuje to, że jest ojcem.

Rozwód to było bardzo bolesne doświadczenie w moim życiu, ale mamy ze sobą dwie wspaniałe córeczki. Kocham je nad życie i chciałbym, żeby moja partnerka zaakceptowała to, że mam dzieci i to, jakie doświadczenia przeżyłem wyznał.

Metamorfoza Michała z "Farmy"

Michał już w programie "Kocha, lubi, pasuje" przyznał, że ma za sobą ogromną metamorfozę. W rozmowie z uczestniczkami programu wyznał, że schudł prawie 30 kilogramów.

Kiedyś nie wyglądałem tak, jak teraz. Byłem dużo grubszy z dużym brzuszkiem. (...) Schudłem prawie trzydzieści kilogramów mówił w ''Kocha, lubi, pasuje''.

Ostatnio Michał dodał również post na swoim profilu na Instagramie i tam również opisał swoją metamorfozę. Pokazał też, jak wyglądał kilka lat temu.

Przez ostatnie 10 lat moje podejście do życia zmieniło się nie tylko pod kątem fizycznym, ale także mentalnym. Chociaż jestem teraz znacznie starszy, czuję się dużo młodziej niż ten chłopak sprzed dekady. To moja podróż, która nie była prosta – wielokrotnie miałem załamania i wracałem do starych nawyków. Ostatecznym bodźcem, który skłonił mnie do zmiany, był rozwód, który przeżyłem 5 lat temu. wyznał Michał.

Uczestnik czwartej edycji "Farmy" przyznał, że zaczął trenować i zmienił dietę.

(...) Dziś, patrząc na siebie sprzed lat, jestem dumny, że dałem radę. Chcę jeszcze więcej – wciąż dążę do lepszego ''ja''. Wszystko, co osiągnąłem, to efekt ciężkiej pracy, która trwała latami. Widząc kogoś dzisiaj, nie wiemy, jaką drogę ta osoba przeszła i ile pracy włożyła, aby wyglądać tak, jak wygląda teraz dodał.

Tylko spójrzcie, jak w przeszłości wyglądał Michał z "Farmy".