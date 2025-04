Kolejny odcinek "Must Be The Music" już za nami. W najnowszej odsłonie programu, który po latach powrócił na antenę Polsatu, nie zabrakło wzruszeń i wyjątkowych występów. Wśród uczestników, którzy zaprezentowali się na scenie, znalazł się Karol Bonaventura Mieliński. Artysta zaśpiewał własny utwór i oczarował swoim głosem.

Karol Bonaventura Mieliński oczarował jurorów w "Must Be The Music"

W miniony piątek widzowie Polsatu zobaczyli piąty już odcinek muzycznego talent show. Tydzień temu wszyscy mówili o świetnym i wzruszającym występie syna Tomasza Kowalskiego, który 13 lat temu wygrał "Must Be The Music", a teraz głośno jest o kolejnym uczestniku, który skradł serca jurorów. Karol Bonaventura Mieliński, wokalista i kompozytor, który ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, a obecnie jako nauczyciel śpiewu i muzyki uczy młode talenty. Bonaventura w "Must Be The Music" zaśpiewał własny numer "K+K" i zachwycił jurorów.

To jak nas w sekundę po prostu złapałeś i skupiłeś naszą uwagę w 100 procentach na tym, co się na tej scenie wydarzyło jest po prostu talentem. Takie kompletne, pełne, wysublimowane, sztuka mówiła Natalia Szroeder.

To była wspaniałe historia, ten tekst. (...) Bardzo, bardzo, bardzo zajebi***, dziękuję ocenił Miuosh.

Złapałeś mnie za serce bardzo mocno. To piękne, że tak młody człowiek pisze takie głębokie teksty, to jest absolutnie dla mnie poruszające i bardzo ważne w tym wszystkim. (...) Gratulujemy ci, to było świetne dodał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Fani "Must Be The Music" zachwyceni występem uczestnika

Pod nagraniem z występu Karola Bonaventury Mielińskiego od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani podzielają oceny jurorów i również zachwycają się uczestnikiem. Internauci piszą wprost, że zasłużył na dojście do wielkiego finału najnowszej edycji programu.

Ten chłopak to wielkie odkrycie tego programu! Jest niesamowity!

Oooo wooow! Co za fenomenalny utwór i wykonanie! Aż chciałabym usłyszeć to jeszcze raz. To musi być finał!

Jestem pod wrażeniem tego chłopaka, to jest mój faworyt komentują fani show.

Zobaczcie występ Karola Bonaventury Mielińskiego. Myślicie, że zobaczymy go w finałowym odcinku "Must Be The Music"? My mocno mu kibicujemy i trzymamy kciuki żeby zaśpiewał w finale. Ten głos zachwyca.

