Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" już za nami. W programie nie brakowało wzruszeń, uśmiechu i romantycznych chwil. Niestety, doszło również do kolejnej konfrontacji pomiędzy Anną a Edmundem. Uczestniczka urządziła mu awanturę po raz kolejny podkreślając, że nie jest nim zainteresowana i nie chce z nim być. Po tym słowach Edmund zaskoczył wyznaniem, a w zwiastunie kolejnego odcinka widzowie mogli zobaczyć niepokojące sceny. Czy Edmund odejdzie z programu?

Edmund jest jednym z uczestników, którzy wzbudzają największe emocje w siódmej edycji "Sanatorium miłości". Uczestnicy "Sanatorium miłości" mieli dość Edmunda, który ich zdaniem za dużo mówi o kulturystyce i swoich osiągnięciach w sporcie. I chociaż wydawało się, że sytuacja jest już opanowana, to w najnowszym odcinku emocje znów sięgnęły zenitu. Anna nie ukrywała, że ma już dość zalotów Edmunda, który nie przyjmuje do wiadomości, że uczestniczka nie chce stworzyć z nim bliskiej relacji. Doszło do potężnej awantury Ani i Ediego w "Sanatorium miłości", a po mocnych słowach uczestniczki Edmund zaskoczył wyznaniem.

Powiem, że jesteście plotkary. Nie rozumiecie pewnych słów, co ja powiedziałem. Nie znajdę kobiety swojego życia to wracam do siebie, nie mam problemu, jak najbardziej. Mam prawo to powiedzieć.

mówił wyraźnie oburzony Edmund.