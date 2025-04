Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, jest uczestniczką 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Jej partnerem tanecznym został Piotr Musiałkowski. Już na początku przygody z programem Magdalena podkreślała, że taniec to dla niej nowe wyzwanie, ale podchodzi do niego z entuzjazmem. Niestety dotychczas gwiazda nie otrzymywała zbyt wysokich not od jury. Teraz przed kamerami wyznała, że mimo jej ogromnych starań niestety występy na parkiecie nie są takie, jakby sobie tego życzyła. Podczas tego wyznania nie zabrakło łez.

Poruszające wyznanie Magdaleny Narożnej przed występem w "Tańcu z gwiazdami". Polały się łzy

W materiale wideo wyemitowanym tuż przed występem Magdaleny Narożnej mogliśmy usłyszeć, że wokalistka bardzo przeżywa to, że jej występy w "Tańcu z gwiazdami" nie są takie, jakie by chciała. Przed kamerami zalała się łzami i przyznała wprost:

Nie wiem, czego się boję. Nie wiem, dlaczego ten parkiet mnie tak paraliżuje. (...) Chcę w kolejnym odcinku pokazać swoją wrażliwość, swoją delikatność. (...) W tym tygodniu naprawdę postaram się w końcu udowodnić, że też mogę przełożyć te moje uczucia na taniec. - wyznała ze łzami w oczach Magda Narożna

Dodała również, że w tym tygodniu chce zadedykować swój taniec dla córki.

To będzie taniec dla niej. Dla mojej córki - dodała wokalistka

Iwona Pavlović tłumaczy się z niskich ocen dla Magdaleny Narożnej

Magdalena Narożna na parkiecie "Tańca z gwiazdami" tym razem zaprezentowała rumbę. Niestety po raz kolejny nie otrzymała zbyt wysokich not - w sumie było to 26 punktów. Iwona Pavlović skomentowała jej występ następująco:

Na początku było tak pięknie, rozkwitłaś, a potem był taki moment, trochę usztywniłaś się raptownie. (...) Nie byłaś do końca osadzona w parkiecie, ale postęp jest - oceniła Iwona Pavlović

Jurorka postanowiła również wytłumaczyć się z surowych ocen dla Magdaleny Narożnej.

Jeżeli mogę dodać jedno zdanie, bo rzeczywiście Magdo jesteś oceniania dosyć nisko, szczególnie przeze mnie. Chciałabym drodzy państwo zauważyć jedną rzecz. Nie porównujcie edycji. Trójki i czwórki w tym programie, to piątki, szóstki i nawet siódemki w tamtym, co było. Jest tak Magda wysoki poziom, tutaj nie ma już słabego ogniwa, tylko w porównaniu czasami wychodzi inaczej. - wyznała Pavlović

Poniżej możecie zobaczyć fragment występu Magdaleny Narożnej. Rzeczywiście zasłużyła tylko na 26 punktów?

