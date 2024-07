Marta Manowska od trzech sezonów "Rolnik szuka żony" jest zawsze pytana o jedno: czy sama kogoś ma? Najsłynniejsza swatka w Polsce na imprezach pozuje do zdjęć sama, nigdy nie wspomina o swoim życiu osobistym, choć sama rolników wypytuje właśnie o uczucia i związki. Jak odpowiedziała magazynowi "Party" gospodyni "Rolnik szuka żony" na pytanie, czy kogoś ma?

Zobacz: Marta Manowska zdradza, co wydarzy się w kolejnej edycji "Rolnik szuka żony"! Zacznie się od... dwóch ślubów! Kogo?

- Moja dalsza rodzina żartuje, że jak tak jeżdżę ciągle po wsiach, to w końcu sama skończę u boku jakiegoś rolnika.

Zobacz: Manowska komentuje plotki o romansie z Łukaszem z "Rolnik szuka żony"! "To prawda, ja kocham..."

Manowska mówi w wywiadach, że była w kilku związkach, ale się nie udało. Marzy o ślubie kościelnym, a jedną z ważniejszych wartości jest dla niej miłość. Ostatnio media rozpisywały się o tym, że Martę i rolnika z trzeciej edycji show Łukasza Siebersa połączyła nie tylko praca, ale też coś między nimi zaiskrzyło. Manowska ani tego nie zdementowała, ani nie potwierdzała tych informacji. Co powiedziała "Party" na ten temat?

Kiedy zobaczyłam tego newsa, potraktowałam go w kategorii żartu. Ktoś coś po prostu palnął. Ale nie jest to nic obraźliwego, nic co szkaluje mnie, moją rodzinę. Mogę się tylko uśmiechnąć, bo przecież nie będę pisać sprostowań - skomentowała jak zwykle tajemnicza Marta Manowska.