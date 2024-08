Choć Marta Manowska nie należy do osób, które w pełni pokazują swoje życie prywatne to i tak jej fani od kilku tygodni nie mają wątpliwości, że prezenterka jest zakochana. Teraz prowadząca m.in. show "Rolnik szuka żony" dodała nowe zdjęcie z bardzo wymownym opisem.

Reklama

Marta Manowska zaskoczyła wyznaniem

Marta Manowska jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd TVP. Prezenterka od kilku edycji łączy ludzi w programie "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony". Dotychczas niewiele mówiła o swoim życiu prywatnym i uczuciowym, jednak od pewnego czasu to się bardzo zmieniło. Wygląda na to, że Marta otworzyła się przed swoimi widzami. Fani kilka tygodni temu dopatrzyli się pierścionka na palcu Manowskiej, co podsyciło plotki. Dodatkowo niedawno Marta Manowska dodała nagranie, a jeden z fanów napisał wprost:

No chyba się …zabujałaś

Marta Manowska potwierdziła powyższą teorię, odpisując krótko: "Totalnie".

@martamanowska

Teraz prowadząca "Rolnik szuka żony" dodała serię zdjęć na swój instagramowy profil, które pochodzą z profesjonalnej sesji. Opis do zdjęcia jest dość wymowny:

Zanim poskładam wszystkie drony i wspomnienia. Stanęłam przed Jego obiektywem. W końcu. Po ośmiu latach. Tak, jak stałam Tak, jak chciałam Tak trzeba żyć Czysto W naturze jakie to proste - napisała Manowska.

Widać, że Marta Manowska emanuje szczęściem, a jej fani cieszą się podwójnie. Po pierwsze, ponieważ życie prywatne Marty wydaje się być na dobrych torach, a po drugie - już niebawem rusza kolejny sezon "Rolnik szuka żony" oraz "The Voice Senior". Jakiś czas temu sama wyjawiła, że to jeden z lepszych okresów w jej życiu!

Zobacz także

To na razie chyba najpełniejszy mój rok. Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury. Czuję, że tak dobrze wykorzystuje czas. Nie tracę energii, a ją mnożę. Chyba w końcu znalazłam klucz do balansu między życiem zawodowym, które kocham a prywatnym. I dbaniem o siebie A jeszcze tyle przede mną #sweet40 - wyznała Manowska.

Reklama

Zobacz także: Marta Manowska pokazała za dużo? Fani odkryli jej tajemnicę