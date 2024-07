Od jakiegoś czasu plotkuje się o tym, że Martę Manowską gospodynię programu "Rolnik szuka żony" i jednego z uczestników ostatniej edycji show Łukasza Siebersa łączy coś więcej. W jednym z wywiadów rolnik zasugerował, że mógłby z Manowską rozmawiać godzinami o podróżach, a nawet tylko z nią podróżować.

Ona byłaby wspaniałą towarzyszką, ale nie pytajcie mnie o nic więcej... - można przeczytać wypowiedź Łukasza w "Rewii".

Po jego słowach od razu ruszyła lawina spekulacji na temat tego, czy rolnika i gwiazdę TVP połączyło uczucie! Co na to Marta Manowska? Wczoraj (30 stycznia) na rozdaniu Telekamer, gdzie program "Rolnik szuka żony" dostał Telekamerę w kategorii: program rozrywkowy, prezenterka wyznała nam, jaka jest jej relacja z Łukaszem. Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie? Posłuchajcie!

Marta Manowska na rozdaniu Telekamer wyglądała zjawiskowo w sukni Violi Piekut.

Wygląda na to, że Łukasz z Rolnik szuka żony 3 nadal jest samotny.