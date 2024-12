Marta Manowska nie ukrywa, że doskonale odnajduje się jako prowadząca program "Rolnik szuka żony" i uczestnicy dzielą się z nią niezwykle emocjonalnymi wyznaniami. Prowadząca jest obecna na weselu niemal wszystkich par, które znalazły miłość w randkowym hicie TVP, a teraz okazuje się, że ślub Marty Paszkin i Pawła Bodziannego odmienił też jej życie! Paweł z "Rolnika" o wszystkim opowiedział!

Program "Rolnik szuka żony" od 11. edycji łączy ludzi i dzięki niemu powstało już wiele par, które spełniły marzenie o założeniu rodziny. Jedną z nich są Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy doczekali się już dwójki dzieci: Adama i Gracji. Para nie ukrywa, że po programie nadal przyjaźnią się z Martą Manowską, a wszystko zaczęło się od ich ślubu, na którym była obecna prowadząca "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że Marta Manowska na weselu swoje miejsce miała obok dawnych znajomych Pawła i od tego momentu udało im się stworzyć zgraną ekipę przyjaciół. Co więcej, już od dawna było głośno na temat związku Marty Manowskiej ze znajomym Pawła Bodziannego. Teraz farmer zabrał głos!

Marta zaprzyjaźniła się na naszym weselu, posadziliśmy ją obok naszych starych znajomych i wszyscy razem taką fajną ekipę teraz tworzymy. Czasami jak mają czas, to ich zapraszamy, przyjeżdżają do nas. Byli teraz już niedawno. Bardzo dużo się zmieniło, ale na lepsze.

"A czy można powiedzieć, że traktujecie Martę jak członka rodziny?" - zapytała wprost dziennikarka serwisu Jastrząbpost.pl

To jeszcze nie wszystko! Paweł Bodzianny zdradził, jak reagował na plotki o romansie Marty Manowskiej z jego bratem. Okazuje się, że zdaniem farmera tę dwójkę łączyła jedynie koleżeńska znajomość, a ich wspólny wyjazd był efektem pasji do podróżowania.

Słyszałem, takie były głosy, że tak ich coś łączy, ale to od samego początku była taka relacja czysto koleżeńska. Oni pojechali jako znajomi we wspólną podróż i tak do tej pory też są znajomymi. (..) Ja widziałem z boku, że to jest tylko taka relacja przyjacielska tylko.

