Trwa druga edycja programu “Rolnik szuka żony”. Najwięcej emocji budzi rolnik Rafał, który już w pierwszym odcinku zyskał wielką sympatię widzów i dostał ponad 200 listów od dziewczyn. Miał wielki wybór, ale ostatecznie mógł zaprosić do swojego domu trzy dziewczyny. Ostatnio Justyna, Kamila i Marta, które walczą o jego względy, spytały Rafała czy myśli już o ślubie. Co odpowiedział?

“ Nie, raczej nie. Trzeba dojrzeć do tego, żeby był ślub. To ma być jedna decyzja na całe życie. Żeby ci się chciało, powiedział Rafał.

Dziewczyny były zaskoczone odpowiedzią Rafała, który wydaje się idealnym kandydatem na męża - prowadzi z rodzicami 120 hektarowe gospodarstwo i jest absolwentem inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Poznańskiej.

Po emisji ostatecznego odcinka, internauci zarzucają Rafałowi, że podobnie jak Adam Kraśko z pierwszej edycji “Rolnika…”, przyszedł do programu dla popularności, a nie po to, żeby znaleźć miłość. Internauci napisali:

“Żony nie szuka to może kolejny co do wody będzie skakał”

“Rafał już się wypowiedział!!Dziewczyny zasady mu pytanie czy jest gotowy na ślub!!!odpowiedział " RACZEJ NIE JEST GOTOWY NA ŚLUB TRZEBA DOJRZEĆ DO TEGO!!!! To po tych słowach już wiadomo że NIE SZUKA ŻONY tylko SŁAWY! !!!”

Rafał stracił wiele w oczach widzów oraz uczestniczek, które liczyły na to, że w finale programu oświadczy się jednej z nich.

Zobacz także

Rafał nie szuka żony? WIDEO

Rafał postawił na romantyczność... Posted by Rolnik szuka żony TVP on 27 września 2015

Czekam na Was o 21:25. I na autorki listów też czekam. No może na nie trochę bardziej :)

Posted by Rafał z Rolnik szuka żony on 13 września 2015