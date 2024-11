Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zostali zwycięzcami "Tańca z gwiazdami", jednak do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto wygra 15. edycję show. Fani nie mogli doczekać się tego werdyktu i w niedzielę tłumnie zasiedli przed telewizorami. Okazuje się, że oglądalność finału "Tańca z Gwiazdami" była absolutnie rekordowa, a produkcja show nie omieszkała się tym pochwalić w social mediach!

Rekordowa oglądalność finału "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" znają niemalże wszyscy i wydawać by się mogło, że nic już nie zaskoczy widzów. Mówiło się niegdyś o tym, że ten format taneczny zaczyna nudzić odbiorców, którzy mają wrażenie, że na najsłynniejszym parkiecie zatańczył już niemalże każdy. A jednak! Produkcja pilnuje tego, aby show było wciąż interesujące, a zapraszane gwiazdy to same topowe nazwiska polskiej sceny show-biznesu, sportu czy filmu.

14. edycji edycja była dużą nowością, ponieważ zmieniło się studio, produkcja i jury, a skład uczestników był naprawdę imponujący. Władze stacji stanęły jednak na wysokości zadania, by jeszcze raz stworzyć coś tak "mocnego" i ponownie przyciągnąć widzów przed telewizory. I wygląda na to, że się udało!

Chwilę po finale 15. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym zwyciężyła Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz na profilu programu pojawiła się informacja, że ostatni odcinek 15. edycji show oglądało aż 2,1 miliona widzów! Finał 14. edycji z udziałem Roksany Węgiel, Maffashion i Anity Sokołowskiej oglądało 1,94 miliona odbiorców. Jak donoszą Wirtualne Media, tegoroczny sezon "Tańca z Gwiazdami" cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem:

Największym zainteresowaniem widzów cieszył się finał show, który przyciągnął przed ekrany 2,11 mln widzów. Oglądalność żadnego z 10 wydań programu w sezonie nie spadła jednak poniżej 1,4 mln odbiorców - tyle bowiem miał drugi odcinek 'Tańca z gwiazdami z 22 września, który wzbudził najmniejsze zainteresowanie widzów. - czytamy na WM.

Fani od razu tłumnie ruszyli do składania gratulacji. To wielki sukces dla produkcji tak dużego formatu:

Naprawdę wspaniały finał. Powróciła dawna magia tego programu

Brawo wszyscy Brawo też cała produkcja

Brawo, gratulacje! - rozpisują się fani.

Podczas wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz poinformował fanów, że już w marcu będzie okazja do ponownego świętowania, ponieważ ruszy wówczas 16. edycja show. Znana jest również pierwsza uczestniczka, która pokaże się na tanecznym parkiecie, a będzie nią Blanka. Mówi się również o zaangażowaniu w program influencerkę Faustynę - widocznie stacja widzi potencjał w gwiazdach internetu, które przyciągają przed telewizory swoich fanów, co oczywiście generuje dużą oglądalność.

Czekacie na kolejny sezon "Tańca z Gwiazdami"?

