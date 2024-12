Finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie dla wszystkich skończył się szczęśliwie. Jak wiadomo, miłość znaleźli Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał, a pozostali uczestnicy nadal są otwarci na uczucie. W najtrudniejszej sytuacji była zdecydowanie Wiktoria, która zaangażowała się w relację z Adamem, mówiła mu wprost, że cieszy się z napisanego przez niego listu i choć nie wywierała żadnej presji, to cieszyła się na ich wspólne randki. Tymczasem Adam zerwał z Wiktorią i wielokrotnie podkreślał, że to on podjął taką decyzję i już wiadomo, że od dwóch miesięcy jest w nowym związku. Teraz internauci współczują Wiktorii, że po raz kolejny musiała słuchać tłumaczenia Adama, a w dodatku produkcja przypomniała jej o ich wspólnych romantycznych chwilach. To zdenerwowało internautów!

Wiktoria z "Rolnika" o scenach z Adamem w show

Finał programu "Rolnik szuka żony" zawsze budzi ogromne emocje. W 10. edycji w ostatnim odcinku nie brakowało sensacyjnych zwrotów akcji i spektakularnych rozstań, a w 11. edycji było o wiele spokojniejsza, ale i tak dla Wiktorii to bez wątpienia był trudny czas. W końcu rolniczka stara się zapomnieć o tym, co łączyło ją z Adamem i nie ukrywała, że zdążyła się zaangażować, a tymczasem jej były kandydat najwyraźniej nie miał problemu z tym, aby błyskawicznie ruszyć do przodu i deklaruje, że jest zakochany. W finałowym odcinku Wiktoria po raz kolejny musiała rozmawiać o tym, co się wydarzyło, a tymczasem internauci zauważyli coś jeszcze. Okazuje się, że Wiktorii było naprawdę trudno oglądać romantyczne kadry z Adamem, które zostały pokazane w finale.

Po Wiktorii widać, że przeczołgała ją emocjonalnie cała ta akcja z Adamem. Nie chcę powiedzieć, że się 'postarzała' ale tak mocno wyhamowała, spoważniała. Trzymam za nią kciuki, bo jest rozważna, mądra, pracowita. Oby ktoś pomógł jej na nowo uwierzyć w miłość

Program ja spustoszył. Innym dal radość, a Jej cierpienie. Bardzo, bardzo szkoda mi Wiktorii.

Internauci współczują Wiktorii, że zgłosiła się do programu po miłość, a otrzymała rozczarowanie i złamane serce. Potężną falę emocji wywołał też fakt, że w czasie wielkiego finału 11. edycji "Rolnik szuka żony" pokazane zostały jej wspólne kadry z Adamem, kiedy deklarowali sobie uczucia i mówili o wspólnej przyszłości. Fani podkreślają, że produkcja mogła oszczędzić rolniczce widoku tych momentów, które w obliczu rozstania mogły być bolesne dla Wiktorii.

Popłakałam się, bardzo mi żal Wiktorii

Mogli sobie darować sceny z Adamem, Wiktoria ledwo tam siedziała…

Ale szkoda Wiki, bardzo smutna była

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Sądzicie, że Wiktoria już niebawem poinformuje, że jest zakochana? W finałowym odcinku przyznała, że dużym wsparciem po rozstaniu był dla niej Szymon i to on pomógł jej w trudnym czasie, ale rolniczka nie poinformowała, że dali sobie kolejną szansę. Jedno jest pewne, Wiktoria dała się poznać jako piękna, zaradna i pewna siebie kobieta. Z pewnością znajdzie miłość i szczęście w odpowiednim czasie, a być może już w świątecznym odcinku ogłosi, że jest w związku...