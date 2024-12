Adrianna i Michał to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Choć od ich udziału w programie minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio małżonkowie po długiej przerwie w końcu pokazali się internautom, co bardzo ucieszyło ich wielbicieli. Teraz Ada znów pokazała zdjęcie z Michałem i przekazała wspaniałą wiadomość.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Ada pokazała nowe zdjęcie z Michałem i przekazała wspaniałą wiadomość

Ada i Michał podbili serca widzów w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Piękne uczucie między tą dwójką zrodziło się bardzo szybko, a młody rolnik postanowił nie zwlekać zbyt długo z decyzją o zaręczynach, dlatego już w finałowym odcinku 9. edycji programu dowiedzieliśmy się, że Michał oświadczył się Adzie. Zakochani nie czekali również długo z decyzją o ślubie i już w lipcu 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu. O tej pięknej ceremonii długo rozpisywały się media. Ada w swojej sukni ślubnej wyglądała jak prawdziwa księżniczka, a cała uroczystość została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach.

Zakochani podzielili się kilkoma kadrami ze ślubu w swoich mediach społecznościowych, a niedługo potem przestali regularnie pokazywać się swoim odbiorcom. To wówczas zrodziło wśród fanów pary pewne obawy, czy aby na pewno w związku tej dwójki nadal wszystko dobrze się układa. Na szczęście teraz wszystkie wątpliwości zostały rozwiane! Kilka dni temu Ada z "Rolnika" pochwaliła się zdjęciem z Michałem i przekazała, że wystąpią w świątecznym odcinku programu.

Teraz żona znanego rolnika postanowiła znów przypomnieć swoim fanom o tym, że razem z mężem pojawi się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" i pokazała kolejne zdjęcie z Michałem na swoim InstaStories. Fotka została wykonana podczas zdjęć do wspomnianego odcinka programu. Po tak długiej przerwie od publikowania nowych zdjęć z mężem teraz Ada dosłownie rozpieszcza fanów nowymi kadrami, a oni nie ukrywają, że są tym zachwyceni i liczą na więcej!

Tak bardzo się cieszę, że was zobaczę, moja najlepsza para z Rolnik szuka żony

Długo Was tu nie było razem. Dajcie siebie więcej

Super, dobrze będzie Was widzieć:

Miło Was zobaczyć

Fajnie Was widzieć. Uśmiechy na buźkach, jest dobrze. Do zobaczenia w Święta - piszą internauci

Wy też już nie możecie się doczekać świątecznego odcinka "Rolnika" z udziałem Ady i Michała?

Reklama

Zobacz także: Radosne wieści tuż po finale "Rolnik szuka żony". Jest czego gratulować