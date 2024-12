Emocje po finale 11. edycji "Rolnik szuka żony" nadal są gorące, a przed fanami jeszcze specjalny odcinek randkowego hitu Telewizji Polskiej, który zobaczymy 25 grudnia o godzinie 18.35. Z obecnej edycji pojawią się w nim jedynie Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał, którzy nie ukrywają, że dalej tworzą relacje i myślą o wspólnej przyszłości. Nie będzie za to Wiktorii z "Rolnik szuka żony", ale rolniczka właśnie pokazała nowe zdjęcie i wygląda na to, że ruszyła już do przodu po zakończeniu relacji z Adamem.

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" zabrała głos po finale i nagle zaskoczyła

Program "Rolnik szuka żony" z edycji na edycję budzi coraz większe zainteresowanie i może się pochwalić rekordowymi statystykami, jeśli chodzi o łączenie ludzi w pary. Takich wyników nie ma żaden inny randkowy program. Niestety udział w programie nie zawsze kończy się tym, że uczestnicy znajdą miłość, a czasem wręcz przeciwnie zostają zranieni. Tak było, chociażby w przypadku Nicoli z 10. edycji, która nie ukrywała, że zaangażowała się w relację z Darkiem, ale on pozostał niewzruszony, a w 11. edycji to Adam zerwał z Wiktorią, choć wcześniej dawał jej odczuć, że jest gotowy na relacje, a przed kamerami nawet wspominał o pierścionku zaręczynowym. Młoda rolniczka nie ukrywała, że było jej ciężko, bo z dnia na dzień nie da się wygasić, uczuć, a teraz pochwaliła się nowym zdjęciem i widać, że odzyskała dawny blask, a na jej twarzy pojawił się nawet delikatny uśmiech. Wiktoria z "Rolnika' podziękowała za wiadomości i poprosiła o cierpliwość:

Bardzo dziękuję za każdą wiadomość, a jednocześnie proszę o cierpliwość, staram się każdemu odpisać napisała wprost Wiktoria na Instagramie

Wygląda na to, że Wiktoria po trudnym doświadczeniu w programie "Rolnik szuka żony" powoli wraca do formy i nie zamierza już rozpaczać po zakończonej relacji z Adamem. Młoda rolniczka wykazała się ogromną klasą i mimo że została potraktowana w nie do końca fair, to nie dała się ponieść emocjom i nawet podczas finału spokojnie rozmawiała z Adamem. Okazuje się, że po rozstaniu ogromnym wsparciem dla Wiktorii był Szymon i to on pomógł jej przetrwać w tym trudnym czasie, ale wygląda na to, że tę dwójkę łączy jedynie przyjacielska relacja.

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody mówią wprost o tym, że nie mogą narzekać na ilość propozycji matrymonialnych. Z pewnością propozycje spotkań otrzymuje też Wiktoria i być może uda jej się nawiązać relację, która przekształci się w trwały i stabilny związek, o którym marzy.