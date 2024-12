Patrycja była pełna nadziei przyjeżdżając na gospodarstwo Sebastiana z 11. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik nie tylko zadzwonił do niej podczas czytania jej listu, ale również jako jedynej wręczył kwiatka podczas spotkań z kandydatkami. Ostatecznie Sebastian wybrał Kasię, z którą się rozstał i postanowił zadzwonić ponownie do Patrycji. Podczas emisji finałowego odcinka uczestniczka show miała wyjątkowe wsparcie.

Patrycja z "Rolnik szuka żony" tuż po finale pokazała zdjęcie

Od samego początku Sebastian z 11. edycji miłosnego hitu TVP nie krył się z tym, że Patrycja jest jego faworytką. Rolnik zadzwonił do niej nawet podczas czytania jej listu, co jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie. Sebastian zaprosił na gospodarstwo Patrycję, Katarzynę i Annę, ale z tą ostatnią postanowił się dość szybko pożegnać. Gdy wszyscy myśleli, że rolnik wybierze Patrycję, on postanowił kontynuować swoją relację z Katarzyną. Para poznawała się lepiej, ale z czasem coś się popsuło i mężczyzna postanowił z nią zerwać. Co jednak ciekawe, Sebastian z "Rolnika" ledwo pożegnał Kasie, a już dzwonił do Patrycji. Z kolei w finałowym odcinku wyszło na jaw, że kobieta przyjechała do niego na gospodarstwo na trzy dni, ale z czasem rolnik przestał się odzywać również i do niej.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" Patrycja przyznała, że zależy jej na Sebastianie, ale on milczał i nie wiedział, jak ma zareagować na jej słowa. To zdecydowanie nie był łatwy dzień dla uczestniczki show, dlatego podczas oglądania finałowego odcinka Patrycja postanowiła zaprosić swoje przyjaciółki, by ją wsparły.

Moja wspaniała grupa wsparcia. Dziękuję, że byliście ze mną – napisała Patrycja.

Instagram @pp_pl.25

Sebastianowi nie udało się znaleźć drugiej połówki, choć zaprosił na gospodarstwo wyjątkowe kobiety, które bardzo o niego zabiegały. Na szczęście udało się dwóm innym parom - Rafał i Dominika z "Rolnika" ogłosili związek w finale, a Marcin i Ania zaczęli mówić o zaręczynach. Mamy nadzieje, że obu parom się ułoży, a pozostali rolnicy i rolniczki również znajdą miłość.

