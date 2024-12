Miłość w związku Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony" kwitnie w najlepsze. Zakochani już nie muszą się ukrywać i mogą chwalić się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Po tym, jak w wielkim finale programu Telewizyjnej Jedynki ogłosili, że są razem coraz częściej pokazują w sieci wspólne kadry. Teraz Ania opublikowała nowe zdjęcie z Marcinem, a internauci zaczęli wspominać o ich ślubie. Wybranka rolnika zareagowała!

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku uwielbianego przez widzów programu dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy wszystkich uczestników. Dopiero w minioną niedzielę wyszło na jaw, że w najnowszym sezonie powstały dwie pary, które dołączyły do "rolnikowej rodziny". Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" ogłosili związek w finale, a Marcin z "Rolnika" chciał oświadczyć się Ani!

Emocje po emisji ostatniego odcinka wciąż nie opadły, a uczestnicy podgrzewają atmosferę publikując w mediach społecznościowych nowe zdjęcia. Ostatnio Magda z "Rolnik szuka żony" zareagowała na burzę po finale i pokazała dosadny wpis, w którym internautka gorzko podsumowała zachowanie Marcina wobec byłej kandydatki. Zdaje się, że Ania i Marcin nie zamierzają reagować na komentarze Magdy, która w ostatnim odcinku nie ukrywała żalu do rolnika i jego wybranki. Teraz ukochana Marcina opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie i pochwaliła się swoim szczęściem.

Okazuje się więc, że Ania dopiero po emisji finału opublikowała zdjęcie z miejsca, gdzie był nagrywany ostatni odcinek "Rolnik szuka żony". Tylko spójrzcie na ten kadr!

Pod wspólnym zdjęciem Ani i Marcina od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a internauci są zachwyceni nową parą z "Rolnik szuka żony".