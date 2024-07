Radosław Majdan będzie gościem w poniedziałkowym programie Magdy Mołek - "W roli głównej". Piłkarz zdecydował się przyjąć zaproszenie dziennikarki do programu i z pewnością zaskoczy widzów swoimi szczerymi wypowiedziami. Już w zapowiedzi odcinka widać, że sportowiec był bardzo szczery i nie krył się ze swoimi uczuciami do Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Radek Majdan został zapytany przez Magdę Mołek, czego nigdy nie powiedziałby Gosi. Jego odpowiedź jest bardzo słodka i romantyczna! Co powiedział?

To chyba oczywiste. Że to już koniec.

W rozmowie z Magdą Mołek piłkarz wyznał również, że tym, co najbardziej go wzrusza jest uczucie do Małgosi Rozenek i jej synów. Nie da się ukryć, że sportowiec bardzo zżył się ze Stasiem i Tadziem, i stara się spędzać z nimi dużo czasu. Podobno stara się też zaszczepić w nich miłość do piłki nożnej. Może któryś z chłopaków zostanie kiedyś piłkarzem?

Widać, że Radek i Gosia bardzo się kochają :)