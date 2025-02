Agnieszka Kaczorowska i Magda Mołek już za kilkanaście dni będą ze sobą rywalizować na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Ku zaskoczeniu fanów, panie spotkały się jednak wcześniej, jednak nie z powodu tańca, a przy okazji wywiadu na kanale "W moim stylu". Agnieszka Kaczorowska opowiedziała Magdzie Mołek o emocjach, jakie towarzyszą jej w związku z rozstaniem z Maciejem Pelą. Fani jednak nie pozostawili na tancerce suchej nitki. Szczególnie wypominają jedno. Dostało się też Mołek!

Fani długo czekali na to, by Agnieszka Kaczorowska zabrała głos nie tylko w sprawie rozstania z Maciejem Pelą, ale również w sprawie głośnej "afery liścikowej", która odbiła się ostatnio szerokim echem w mediach. Przypomnijmy, że opublikowana przez Mariannę Schreiber korespondencja sugerowała, że Kaczorowska miała mieć romans na planie "Królowej przetrwania".

Sama zainteresowana nie zdementowała, ani nie potwierdziła wprost tych doniesień. W wywiadzie udzielonym Magdzie Mołek opowiadała za to o wolności osobistej, o rozwoju, skupieniu na sobie. Tę narrację szybko podchwyciła prowadząca, sugerując, że do rozstań mogą prowadzić sytuacje, gdzie jeden z partnerów (w tym wypadku - jak zasugerowała Mołek - Agnieszka Kaczorowska) jest "wyżej" pod kątem samorozwoju i świadomości swoich potrzeb, niż drugi:

To jest opowieść o tym, jak w relacji wzrastamy (...) to jest kwestia dwóch osób, które mogą iść (razem - przyp. red.) na różnych poziomach. I jeśli jedno z nich się odłączy - tak jak Ty (...) i ta osoba jest wyżej od drugiego partnera, jeśli ten moment przegapimy, to trudno to uratować

- stwierdziła Magda Mołek.