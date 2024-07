Małgorzata Rozenek z resztą ekipy ćwiczącej na obozie u Ewy Chodakowskiej wracają z Mykonos. Ale nie obyło się bez... nieprzewidzianych problemów. Agnieszka Woźniak-Starak nagrała jak Rozenek pakuje walizkę na lotniku... i bynajmniej nie wychodzi jej to perfekcyjnie! Zobacz wideo i spróbuj się nie uśmiechnąć.

Jak widzieliście, Małgosia Rozenek przegrała z maszyną do ofoliowania walizek :). To nie pierwszy raz kiedy Rozenek-Majdan zabawnie pakuje walizkę. W "Azja Express" widzowie pokochali ją za szybkie przepakowanie walizki, wybierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Pamiętacie te "histerię"? :)

Butów nie zmieszczę. Kochanie, ja się tu nie pomieszczę. Radosław... Co mam brać?! To są moje do włosów... Powinnam to mieć. Chociaż tyle... Okulary - muszę. Zestaw małego dentysty chyba nie wchodzi, co nie? Na razie to były akcesoria, a dopiero wchodzę w ubrania. Nie brać tych legginsów, prawda? A tych...? Piżamek nie biorę, ale sukienkę muszę wziąć. I ja już nie mam miejsca!!! Ja nie żartuję, Radosław...!