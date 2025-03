Małgorzata Rozenek znalazła się w centrum internetowej burzy po promowaniu suplementów diety. Fanki zarzucają jej, że jej metamorfoza to nie tylko zasługa tych produktów.

Gwiazda broni się, twierdząc, że nigdy nie ukrywała, iż za jej przemianą stoi wiele działań. Dodatkowo jej nowy projekt wywołał kolejną falę komentarzy.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym projektem, którym są suplementy. Efekty sesji zdjęciowej i sam temat nowego biznesu wywołał aferę w sieci. Sama Małgorzata Rozenek wdała się w dyskusję ze złośliwymi komentującymi:

Bardzo wiarygodna reklama. To na pewno od tych suplementów tak się pani zmieniła

Bardzo wiarygodna reklama. To na pewno od tych suplementów tak się pani zmieniła

Małgorzata Rozenek nie zostawiła tego bez komentarza: