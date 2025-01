Wojciech Kucina w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie Julii Żugaj! Co łączy go z influencerką i piosenkarką, z którą wystąpił w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Teraz wszystko stało się jasne! Tancerz rozwiał wszystkie wątpliwości na temat jego relacji z Julią Żugaj.

Julia Żugaj i Wojciech Kucina są parą? Tancerz zdradził, co ich łączy!

Julia Żugaj to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju. Młoda gwiazda podbija również rynek muzyczny, a niedawno wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", dzięki czemu zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Niestety, już na początku tanecznego show okazało się, że artystka rozstała się ze swoim narzeczonym- Julia Żugaj przekazała smutne wieści, a jej fani nie mogli w to uwierzyć. Julia i Maciej Ejsmont tworzyli szczęśliwy związek przez kilka lat, para była po zaręczynach i planowała wspólną przyszłość. Dziś wiemy już, że ich relacja nie przetrwała próby czasu, a teraz wszyscy zastanawiają się, czy Julia Żugaj rozpoczęła nowe życie u boku nowego partnera. Początkowo jej fani podejrzewali, że influencerkę połączyło coś z Wojciechem Kuciną, z którym tańczyła w "Tańcu z Gwiazdami".

Co ciekawe, podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Julia Żugaj znów pokazała się u boku Wojciecha Kuciny i razem zatańczyli na scenie w Toruniu. Co ciekawe, w pewnym momencie Paulina Sukut wypaliła:

przecież Julka już jest zakochana powiedziała gwiazda Polsatu.

Czy to oznacza, że Julia Żugaj i Wojciech Kucina są parą? Tancerz rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Wojciech Kucina w rozmowie z mediami zdradził, co łączy go z Julią Żugaj.

Jest to taka czysto przyjacielska relacja. Teraz ten kontakt mamy mniejszy, bo Julka miała trasę koncertową, ale jak jest na wyjazdach, to zawsze ze sobą piszemy, coś tam pogadamy, więc jest dalej czysto przyjacielska Wojciech Kucina wyznał dla Pomponika.

Spodziewaliście się takiego wyznania? A może żałujecie, że Julię Żugaj i Wojciecha Kucinę łączy jedynie przyjaźń?

Przypominamy, że tuż po występie z Julią Żugaj na Sylwestrze Polsatu, Wojciech Kucina przekazał radosne wieści i stało się wówczas jasne, że wkrótce znów zobaczymy go na ekranach telewizorów.

