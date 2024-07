O zbliżającej się kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" wiadomo już coraz więcej. Wczoraj oficjalnie media obiegła informacja, że do grona gwiazd w tanecznym show dołączyła Julia Żugaj. 24-latka z tej okazji nagrała specjalny filmik na swój kanał na Youtubie i nie ukrywała, że udział w programie to spełnienie jej marzeń. O tym, że będzie jedną z gwiazd zbliżającej się edycji, dowiedziała się w nietypowy sposób!

Julia Żugaj jest jedną z najchętniej oglądanych osób w polskich mediach społecznościowych. 24-latka tworzy treści na TikToku, Instagramie i Youtubie, które głównie są skierowane do młodszych osób. Jej fani określają się jako "Żugajki" i 24-latka ma od nich zawsze ogromne wsparcie. Przez wiele lat w wywiadach Julia Żugaj powtarzała, że jej marzeniem jest udział w "Tańcu z gwiazdami" i w końcu jej marzenie stało się rzeczywistością. O tym, że dostała się do programu, Julia dowiedziała się w wyjątkowy sposób.

Narzeczony Julii Żugaj postanowił przygotować dla niej wyjątkową niespodziankę i zaprosił najbliższych przyjaciół 24-latki, aby razem z nimi powiedzieć jej o udziale w show.

Julia nie mogła powstrzymać swoich emocji i popłakała się ze szczęścia.

Niestety wieści szybko się rozchodzą i zanim 24-latka zdążyła powiedzieć swoim najbliższym o spełnieniu swojego marzenia, ta informacja zdążyła pojawić się w mediach. Julia Żugaj nie kryła rozczarowania, ponieważ chciała przekazać to swoim najbliższym w wyjątkowy sposób, a zmuszona była poinformować ich przez telefon.

Ja przecież nikomu nie mówiłam, nie mówiłam mojej mamie, nikt z mojej rodziny nie wie (...) To miało być moje ogłoszenie, to jest największe marzenie, czekałam na to od 3 lat ponad, żeby móc to ogłosić (...) Najgorsze, że zobaczy to moja mama, której miałam powiedzieć za dwa tygodnie i miałam wszystko zaplanowane jak jej powiem

- wyznała Julka.