Od kilku tygodni Julia Żugaj jest łączona z Wojtkiem Kuciną nie tylko tanecznie, ale również prywatnie. Po rozstaniu influencerki z ówczesnym narzeczonym fani zastanawiają się, co łączy młodą gwiazdę z przystojnym tancerzem. Teraz para "Tańca z Gwiazdami" została przyłapana na chodzeniu za rękę. Jak to komentują?

Dlaczego Julia Żugaj i Wojciech Kucina chodzą za rękę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Przed nami ostatni odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Do ścisłego finału dostali się: Maciej Zakościelny, Vanessa Aleksander oraz Julia Żugaj. Dla każdego z nich to wielkie wyróżnienie, jednak to Julia od samego początku mówiła, że udział w show to spełnienie marzeń, a wizja finału czy Kryształowej Kuli nie mieści się jej w głowie. Teraz przed wszystkimi parami duże wyzwanie- trzy tańce, które muszą opanować w niecały tydzień. Wygląda na to, że tegoroczne zestawienia w "Tańcu z Gwiazdami" są dobrane perfekcyjnie i każda z par darzy się dużą sympatią. Okazuje się, że doniesienia o bliskiej relacji Julii Żugaj i Wojtka Kuciny nie zostały wyssane z palca. Jak informuje Pudelek taneczna para chodzi po studiu "Tańca z Gwiazdami" trzymając się za rękę! Julia Żugaj i Wojciech Kucina potwierdzili to przed kamerą i postanowili wytłumaczyć się z czułego gestu.

Julia Żugaj i Wojciech Kucina po odcinku półfinałowym udzielili wywiadu dla Pudelka, a jedno pytanie bardzo ich zaskoczyło. Młoda gwiazda zareagowała na doniesienia, że "chodzi za rękę" z tanecznym partnerem. Nie musi to oznaczać romansu, jednak wielu to zapewne zastanawia. Julia postanowiła wytłumaczyć się i wyjawiła:

Ja potrzebuję po prostu wsparcia - odpowiedziała wymijająco gwiazda.

Na te słowa odezwał się również tancerz:

Plus ja jestem powolny. (...) I jak Julka chce, żebym ja szybciej poszedł, to mnie łapie i ciągnie - dodał.

Julia Żugaj zdementowała plotki, że łączy ją z tancerzem więź romantyczna, a chodzenie za rękę to okazanie wsparcia i zrozumienia dla drugiej strony:

Czuję fizyczne wsparcie, to jest taki znak dla mnie: weź się w garść. Przez to, że tańczymy razem, nie mamy już takich barier. To nie znaczy dla nas nic wielkiego. Głównie przekazujemy sobie w ten sposób wzajemne wsparcie - podsumowała Żugaj.

Co ciekawe, Julia Żugaj i Wojtek Kucina za pomocą Instagrama obiecali fanom, że gdy przejdą do finału wykonają wybrane przez internautów wyzwanie. Okazuje się, że para ma z zadanie zrobić sobie wspólny tatuaż, a fani już zastanawiają się, jaki wzór wybiorą. Dodatkowo, wszyscy czekają na freestyle, który zaprezentuje każda z par "Tańca z Gwiazdami". Ten taniec zawsze jest pełen emocji i wzruszeń.

Czekacie na ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami"? Myślicie, że chodzenie za rękę może mieć w tym przypadku podłoże romantycznej relacji?

